Restauranteros absorben nuevas alzas de precios

Uno de los destinos más preciados para las vacaciones agostinas es el campo y la visita de pueblos llenos de encanto. Las empresas dedicadas a ofrecer servicios de restaurante, hospedaje y entretenimiento se han preparado para estas vacaciones agostinas no sin enfrentar numerosos retos entre los que destacan el creciente aumento de precios de los productos que necesitan para sus operaciones.

Ivania Garza, de Café Entre Nubes, explica que no han tocado los precios a pesar del alza muy grande, pero muchos proveedores le informaron vía correo electrónico que "desde el uno de agosto me cambian las reglas, vuelven con un mínimo de pedido y más aumento de precios. Ya muchas empresas exigen un pedido mínimo porque obviamente ellos deben venir a dejarlo y la gasolina está cara, yo entiendo. Y aparte también el aumento de precios en todo. No hay un insumo que no haya subido", asegura.

Apuesta. Los negocios de restaurantes del interior del país sostendrán los precios pese al incremento en los suministros.

Este restaurante ubicado en Ataco, que próximamente cumplirá 17 años de fundación, ha sobrevivido a una pandemia y a la desaparición de numerosas empresas del rubro. "Muchos cafés que financieramente no estaban estructurados fueron los primeros en salir del mercado, yo creo que todos nos hemos preparado para esta semana pero con más cautela, al final es una única oportunidad antes de diciembre de poder mantenernos estos tres meses", dijo la empresaria.

"Los productos importados, lácteos, la compra del mercado es lo que más ha aumentado. A eso hay que sumar la electricidad", dijo Garza, componente vital para ellos ya que utilizan un importante sistema de enfriamiento más el que se usa en la tostaduría de café.

"Yo no puedo pasar todos los gastos al consumidor. Hemos estado absorbiendo, pero pienso que después de las vacaciones de agosto no va a ser sostenible", dijo.

El cierre total de la economía en El Salvador entre marzo y agosto de 2020 impactó de manera dramática al sector turismo. Según el Observatorio Mype de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (Fusai) en una encuesta realizada en el primer trimestre de este año sobre las mypes turísticas, destaca que aunque las agencias de viaje, transporte turístico y hoteles se llevaron la peor parte, las ventas de restaurantes vieron disminuidas sus ganancias en un 61 %.

Leo Guzmán, presidente de la Asociación de Restaurantes de El Salvador (ARES) no es de la idea de aumentar precios "así por así", explica que los insumos han subido de precio casi todos y que incluso hay escasez de carne, de camarón y otros insumos. "Hay que vender lo que tengamos y la gente tiene que entender que nosotros queremos protegerlos con los precios".

Dijo además que "el país no está para estar subiendo precios, la gente necesita salir, distraerse. Lo que hay que hacer es una revisión de los menús y aquellas cosas que están demasiados altos los costos no venderlas y hacer otras cosas que permitan mantener hasta por cierto tiempo los precios".

Guzmán añade que "con el asunto del aumento al salario mínimo el gobierno va a subsidiar un año, no podemos decir que vamos a subir precios por eso, dentro de un año, sería posible o a lo mejor ya nos hemos recuperado y no haya necesidad".

Garza explica que aunque tiene esperanzas en estas vacaciones considera que sus ventas serán un 20 % menos que en tiempos sin pandemia. "La afluencia de turistas es bien irregular, si sale una noticia o alarma la gente se frena, todavía este año no lo puedo comparar con el pasado ni con el antepasado, todo es bien atípico", dijo.

Además de eso, Garza explica que por las medidas de seguridad que han implementado redujeron 22 mesas lo que reduce el número de clientes y de ganancias. Añadió que el 80 % de sus empleados están vacunados "hemos estado incentivándolos porque muchos de ellos vienen de los cantones y tienen arraigados mitos, pero la vacunación nos da un poco de tranquilidad".

Para esta temporada su personal llega a 50 o 60 personas incluidos empleados de temporada. "El año pasado pasamos de atender clientes a trabajar en los jardines, el mantenimiento debía seguir porque nuestra inversión en jardines es muy grande y no podíamos perderlo, también estaba el tema del café había que volver a sembrar, el equipo compuesto en su mayoría de mujeres nos respaldó", dijo.

En Usulután se hallan tres establecimientos emblemáticos del turismo de esa zona, gerenciados por Rafael Rivera. Se trata de la Finca San Rafael en Alegría y Hostal Casa Mía y Café El Portal en Berlín. Como muchos otros lugares está en franca recuperación y esperan que en esta semana su aforo sea importante porque se trata de ambientes familiares, que cumplen con todas las medidas y permiten el distanciamiento físico.

En el caso de Berlín, explica Rivera, se trata de empresas que enfrentan las problemáticas de un pueblo en crecimiento, pero son establecimientos que ofrecen servicio de alimentos y el café que se cultiva en la Finca San Rafael.

Estos negocios icónicos se enfrentan a la falta de visión del desarrollo turístico del pueblo: "Tenemos muchas dificultades en cuanto al ordenamiento. Berlín debe luchar para no perder su esencia".

El hostal es una casa de habitación con disponibilidad de 10 habitaciones, Rivera dice que los grupos de extranjeros que eran clientes constantes suspendieron sus visitas. Sin embargo el Café El Portal, con un ambiente artístico y café de altura está en pleno apogeo. "Estamos contentos de que no se cerraron hoteles ni restaurantes porque si no fuera un golpe fatal, estamos con toda la disponibilidad de atender con todas las medidas que nosotros promovemos en cada lugar.

La finca tiene un poco más de reactivación por el tema del distanciamiento y además "Alegría es un pueblo que se vende solo", dijo Arévalo. La Finca San Rafael de cuatro manzanas de extensión reserva una manzana para un restaurante y ofrece tours guiados en la plantación de café.

Al consultarle sobre los precios de los insumos que usan el gerente explica que aún no han aumentado precios a sus clientes "no podemos castigar al cliente, es algo que todavía podemos absorber… si nos hemos arriesgado, mantenemos precios accesibles ".

"Todo ha subido, nosotros trabajamos con carnes y mariscos, a eso hay que agregarle la energía eléctrica, el agua, los cortes de energía programados en domingo, pero le estamos apostando al volumen de venta".