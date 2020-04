Retirar fondos de pensiones en inviable en El Salvador

Algunos diputados insisten en que se habilite el retiro de los ahorros de pensiones para hacer frente a la crisis. Sin embargo, esto dejaría sin liquidez al Estado, pues casi todos los fondos están invertidos.

Habilitar a los trabajadores que cotizan a las AFP a retirar una parte de sus ahorros para hacer frente a la emergencia por COVID-19, como proponen algunos diputados, no es viable ya que los fondos de pensión están invertidos, la mayoría en el sector público, por lo que pondría en riesgo la misma liquidez del Estado, es decir que dejaría al Gobierno con pocos recursos para poder actuar. Además que se pone en riesgo la suficiencia del mismo sistema.

Entre los diputados que promueven esta medida están Francis Zablah, de GANA; Milena Mayorga, de ARENA; y Elizabeth Gómez, del FMLN.

Las AFP administran los ahorros de los trabajadores, pero estos no están líquidos, es decir, los billetes no están en un lugar físico o una cuenta de banco, sino que están invertidos.

"Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, a febrero de 2020, únicamente el 2.7 % del fondo se encuentra depositado en cuentas corrientes, es decir, disponible inmediatamente, el resto está invertido en instrumentos financieros, con un plazo de vencimiento de un año o más. Esto implica que existen limitantes en cuanto a la liquidez que posee el fondo para hacer frente a cualquier medida que requiera una salida inmediata de efectivo", señaló la Fundación Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO).

Para el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, retirar el dinero es un riesgo demasiado alto a la capacidad financiera del Gobierno, puesto que una gran parte de los fondos de pensión están invertidos o prestados en el mismo Gobierno a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), si se retirara el dinero, el Estado tendría que pagar.

"Si lo que se busca es quebrar al Estado, que vayan los ciudadanos a pedir los ahorros, vamos a ver si el sistema de pensiones o el Estado puede brindar $8,000 millones de un solo plomazo", advirtió Fuentes en el Canal 21.

"Yo creo que hay que tener mucho cuidado al hablar de este tema sin tener los conocimientos porque podemos generar mayor inestabilidad al Estado", agregó.

FUNDAUNGO recordó que los sistemas de pensión se conciben para, en la medida de lo posible, llegar a la mayor cantidad de personas con un ingreso adecuado, suficiente y estable en la vejez.

"El retiro anticipado de los ahorros de pensiones puede afectar la suficiencia futura de las pensiones y generar que una importante parte de la población tenga que postergar su jubilación", señalan.

Además, que el sistema tiene un grave problema de cobertura. Los trabajadores informales, por ejemplo, que no están percibiendo ingresos en este momento, no cotizan a las AFP, por lo que no tienen ahorros propios que retirar y, según estadísticas, son los más vulnerables puesto que su nivel de ingreso es más bajo.

De 10 trabajadores urbanos, seis están en la informalidad, de acuerdo con datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2018. Estos perciben un ingreso promedio de $205.45 al mes, menos de la mitad de lo que ganan los trabajadores que sí cotizan.