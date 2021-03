Retos y éxitos de empresarias con visión

El webinar denominado Women in Power XP 2021 tiene como finalidad inspirar y fortalecer a las mujeres de la región. El Economista reunió un grupo multidisciplinario de mujeres entre empresarias y altas ejecutivas que hablaron de sus experiencias como fuentes de motivación.

La jornada fue inaugurada por Alexandra Araujo, empresaria que gracias a su padre incursionó temprano en el mundo empresarial "Mi inducción como trabajadora independiente me generó confianza y eliminó muchos tabúes en temas de dinero", añadió.

Ana Cristina López, CEO de Citi El Salvador, hizo énfasis en la necesidad constante de la capacitación, en la versatilidad, "porque los talentos del presente no serán los del futuro", dijo.

Lilian Guardado Orellana quien el año pasado fue reconocida con el premio Mujer Acelera de BAC Credomatic, por el desarrollo de su empresa Farmaquímicos Salvadoreños S.A de C.V, fue otra de las ponentes. De familia humilde logró crear una empresa sólida y es fiel creyente de que "todos necesitamos aprender para tener más visión y apertura al mundo empresarial. Necesitamos tener sueños, sino estaríamos muertos, y aquí en este país se pueden conquistar", dijo.

Águeda Salguero, directora de Be Safe Asesores, relató su experiencia de éxito en el mundo de los seguros. Con solo 24 años formó su empresa y se vio en un mundo esencialmente masculino y de gran experiencia. "No creían que yo tenía capacidad de manejar empresas de gran envergadura nacional o instituciones. Yo misma me decía ‘como voy a tener acceso a una empresa así, si soy mujer y tan joven’. Cuando gané mi primera cuenta grande los comentarios de pasillos eran ‘un año le va a durar’, pero ya tengo 12 años de tener esa misma cuenta y más", relató.

Su empresa ha crecido y actualmente maneja 34 empleados, 27 de los cuales son mujeres. La pandemia le exigió mucho más "como mujeres debemos enseñar a nuestros hijos que las crisis son oportunidades; también con la pandemia nos diversificamos y comenzamos con la venta y cotización en línea y la atención 24/7", añadió.

En el foro empresarial, la diseñadora artesanal Lula Mena y María Elena Padilla, directora creativa de ALMAweaving, expresaron la importancia de desarrollar marcas novedosas que puedan tener un impacto social positivo.

Mena enfatizó en que no es fácil trabajar con un producto hecho a mano, pero que a nivel internacional valoran su trabajo por su buen diseño, pero además por su certificado de comercio justo. Ella explicó que muchas cosas no se pueden medir, pero en las comunidades se puede observar como sus colaboradoras han podido construir sus casas o mejorarlas, son un ejemplo de superación para sus hijos.

Dorita de Bolaños, fundadora de la corporación Domi, dio su ponencia desde Panamá "Viviendo sabiamente ante la adversidad". Desde su experiencia como empresaria hizo énfasis en la importancia de la innovación, la diversificación y sobre todo las alianzas (incluso con la competencia) para una estructura más liviana y maximizar recursos. La pandemia le dejó enseñanzas y también pérdidas, pero su principal consejo fue no perder la fe.

Si usted se perdió este encuentro podrá verlo en el link https://womeninpower.eleconomista.net/ agregando el código WIP.