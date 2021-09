Revelan nombre del consorcio que hará el estudio del Tren del Pacífico

El consorcio conformado por las compañías coreanas Soosung Engineering Co., Ltd., Korea National Railway, Dong Myeong Engineering Consultants & Architecture Co., Ltd. y Pyunghwa Engineering Consultants será el encargado de llevar a cabo el estudio de factibilidad del Tren del Pacífico, según revelaron hoy las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Gobierno de El Salvador (GOES).

Durante su ejecución, el consorcio realizará un análisis de la demanda de transporte ferroviario de carga y de pasajeros dentro del país, recomendará tecnologías para conectar áreas prioritarias dentro del país, hará un análisis económico- financiero del proyecto, revisará si es factible un asocio público- privado para financiar el proyecto, entre otros.

La orden de inicio fue dada el pasado 1 de septiembre y, de acuerdo con la programación aprobada su elaboración tomará 12 meses. El estudio es financiado con recursos del Donante Único de Corea (KTF).

"El consultor realizará el estudio de viabilidad en dos tramos de la red ferroviaria. El primero es el plan de mejoramiento y desarrollo de una red de transporte ferroviario de carga de 103 kilómetros, desde San Salvador hasta el puerto de Acajutla; y el segundo tramo es el desarrollo de una red de transporte ferroviario de 44 kilómetros desde el puerto de Acajutla hasta la Hachadura, para explorar la posibilidad de extender el sistema ferroviario paralelo al océano Pacífico", detalló Suksu Kim, investigador ferroviario de Soosung Engineering y director del proyecto Tren del Pacífico.