Revisarán participación de sindicatos públicos en debate del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) revisará si mantiene la participación de los sindicatos del sector público para las elecciones del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), uno de los cambios que implementó el gobierno anterior y que resultó en un conflicto con la empresa privada, así como con parte del sector laboral.

"Todos esos son los criterios que se van a tener que definir cuando nosotros regresemos de Ginebra, lo vamos a tener que analizar con todo el cuerpo jurídico y técnico. Son criterios que deben definirse y que no quede a discrecionalidad de un titular a quiénes sí y a quiénes no, a quiénes premia y a quiénes no premia", dijo el titular de la cartera de Estado, Rolando Castro, después de una reunión con representantes del sector empleador.

La anterior ministra de Trabajo, Sandra Guevara, promulgó en 2016 un reglamento de elección al CNSM que los empresarios consideraron ilegal; con este participaron por primera vez sindicatos del sector público. Para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), estos no tendrían que estar, pues el salario mínimo aplica para quienes laboran en el sector privado, no para empleados públicos.

Además, consideran que la administración de Guevara facilitó la inscripción de sindicatos afines a la línea del partido FMLN y ponía trabas a quienes eran independientes. La extitular también tuvo muchas dificultades con la conformación del Consejo Superior del Trabajo (CST), cuya función es dialogar las políticas y leyes en materia laboral.

El CST fue disuelto por Humberto Centeno, ministro de Trabajo en la época de Mauricio Funes. El gobierno exigía consenso entre los sindicatos y la ANEP criticaba que no era atribución del Ejecutivo decidir cómo los demás sectores eligen a sus representantes. Este caso llegó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha puesto a El Salvador por cuatro años consecutivos en la lista de violadores de convenios laborales, este será el quinto año.

"Las relaciones con el antiguo régimen y con el antiguo titular del Ministerio de Trabajo no eran las mejores. Las elecciones que se habían dado en las instancias tripartitas habían sido cuestionadas como ilegales, como arbitrarias y como violatorias de los tratados internacionales firmados con la OIT", manifestó Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La Conferencia Internacional del Trabajo inicia el lunes en Ginebra, ahí una comisión volverá a evaluar la situación de El Salvador y el incumplimiento al Convenio 144 sobre consultas tripartitas.

Cardenal insistió en que se debe corregir lo que consideran ilegal y que, de hacerlo, reconocerían y conformarían tanto el CNSM como el CST.

"Tan pronto estas anomalías se corrijan, nosotros vamos a certificar, a testificar y a pedir que la demanda en contra de El Salvador se retire", agregó.

Por su parte, Castro señaló que "ingresar a una lista negra no favorece a nadie, ni al Estado salvadoreño ni al pueblo salvadoreño" y que se debe trabajar de forma integral con trabajadores y empresarios.