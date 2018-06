Ricardo Sagrera, nuevo miembro honorario de FUSADES

Ricardo Sagrera Bogle, empresario del rubro textil y precursor del programa de educación para jóvenes ¡Supérate!, fue nombrado el miércoles miembro honorario de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). En su discurso exigió una apuesta más fuerte para generar oportunidades para aquellos salvadoreños que “no tienen una vida digna”, un Estado más eficiente y un “capitalismo social”.

“Todos conocemos bien los méritos de una economía de libre mercado acompañado de políticas públicas que generan inversión y oportunidades para todos. También conocemos que este sistema no necesariamente se traduce en el bienestar inmediato para algunos sectores de la población; esta realidad vuelve necesario pensar en un capitalismo social”, afirmó.

En ese sentido, señaló la necesidad de articular programas de salud, vivienda, educación y seguridad para quienes están excluidos del desarrollo.

“Porque no podemos vivir en un país en paz si una parte de los salvadoreños no goza de una vida digna, valga la aclaración: no destruyendo lo ya construido, sino elevando a los marginados”, agregó.

“El Salvador necesitará atender cuatro grandes desafíos: renovación de entidades públicas, reconstrucción de la economía –y adecuado manejo fiscal–, fortalecimiento de la institucionalidad y renovación de nuestra propia identidad”, pronunció el presidente del centro de pensamiento, Miguel Ángel Simán, durante el acto protocolario.

Sagrera enfatizó que los empresarios deben tomar un rol más activo en los problemas del país, aunque eso no signifique que no hay una responsabilidad del Estado. Argumentó que la construcción de la visión del “capitalismo social” pasa por lograr avances en la educación.

“Un componente importante de esta visión es priorizar la educación como el vehículo más importante para potenciar el desarrollo social y económico, como bien lo ha hecho Singapur, en décadas logró consolidar el bienestar de sus ciudadanos a pasos exponenciales”, aseveró.

En cuanto al Estado, dijo que “por lo menos” habría que duplicar el presupuesto de educación acompañado de “un fuerte componente de meritocracia”; es decir, que las oportunidades y los reconocimientos sean para quienes tengan más méritos.

El empresario señaló que El Salvador no cuenta con grandes recursos naturales que traigan altos ingresos tributarios, por esto es necesario ser más eficientes. “Tenemos que hacer más con menos”, acotó.

“No podemos darnos el lujo de tener una gestión pública ineficiente o tener una burocracia inflada con actividades partidarias, sino un sistema donde prevalezca la meritocracia y el compromiso de servir a la población que paga su salario”, añadió.

En esa línea, el empresario recordó que la recaudación por medio de los impuestos ha subido “a niveles históricos”, pero consideró que ese flujo de dinero fue desperdiciado.