Riesgo país de El Salvador no deja de crecer y marca récord

El lunes 16 de mayo el indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI) o indicador de Riesgo País de El Salvador llegó a un nuevo máximo: 24.34 %, eso implica 128 puntos base (1.28 %) arriba de como cerró el pasado viernes 13.

Todos las mediciones de los países de América Latina subieron el pasado fin de semana, las alzas rondaron los 5, 10 e incluso 50 puntos base, pero ninguna alza fue tan grande como la de El Salvador, que se mantiene como el segundo país con mayor riesgo país de Latinoamérica, solo por debajo de Venezuela.

Actualmente, el país está a los mismos niveles que estuvo Grecia, señala el economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, que explica que la prima que le pedían los mercados a Grecia para prestarle era 25 % en lo peor de su crisis. Argentina, incluso llegó en 2020 a un 43 %, hasta que logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Internacionalmente, nuestro presidente ha trabajado tanto para ligar a El Salvador con el bitcóin, que al caer el bitcóin, piensan que las finanzas públicas han caído”.



Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central.

Para Acevedo, este pico que afronta el país, podría haberse dado por la fuerte caída del precio del bitcóin, ya que los mercados lo asocian directamente con El Salvador, al haber sido la primera nación en haberlo legalizado.

"Los reportes de prensa internacional que hablan que la caída del bitcóin, señalan que esta situación puede provocar el impago... y no es así exactamente, porque no es que El Salvador esté con un montón de bitcóin y que eso afecte su capacidad de pago, para honrar su deuda; pero si las malas noticias del bitcóin impactan. Internacionalmente nuestro presidente ha trabajado tanto para ligar a El Salvador con el bitcóin, que al caer el bitcóin, piensan que las finanzas públicas han caído, así como cuando cae el precio del petróleo y un país que depende mucho de la renta petrolera se ve afectado", explica.

Los mercados se mueven mucho por la percepción, sobre todo cuando el país no cuenta con fuentes aseguradas de financiamiento para los $800 millones del eurobono de 2023 y un plan fiscal que sea público, y el hecho que su riesgo país suba lo afecta aún más.

¿Porqué? porque salir a buscar financiamiento tradicional implicaría apagar una tasa arriba de 25 %.

Acevedo indica que es como un "loop" o giro que se retroalimenta, porque El Salvador a medida que aumenta su riesgo país obviamente el acceso a mercados se le hace más difícil y eso que hace que la situación de las finanzas no encuentre salida, y al empeorar, afecta el indicador.

"Sube el riesgo país porque la situación fiscal está mala y la situación fiscal está mala por que no puede prestar por el riesgo país... ", detalla el experto, quien agrega que la tendencia alcista del EMBI continuará "imparable" hasta que el país cancele el eurobono en enero próximo.

El indicador "que no sirve"

A inicios de mayo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en un programa de televisión que el EMBI "no sirve". "Alguien está midiendo mal, el indicador per se no sirve... no está midiendo la realidad", aseguró, sobre todo por el hecho que comparen a El Salvador con Ucrania o que lo evalúen (mucho) peor que a Costa Rica.

Pero el EMBI es el reflejo de la percepción de los inversionistas. Acevedo explica que los que compran deuda (acreedores), no esperan una calificación de riesgo, sino que hacen un seguimiento diario y eso se refleja en los precios de los bonos y sobre esa información, JP Morgan, uno de los bancos de inversión más reconocidos del mundo, elabora el indicador.

"Es la percepción que el mercado tiene de la capacidad de pago de un país... uno de los componentes principales del riesgo país es la institucionalidad, puede ser que Costa Rica tenga una deuda alta, pero su economía es cuatro veces la de El Salvador... o que Ucrania esté en guerra, pero su institucionalidad no es un desastre como la de la El Salvador. Se ve que (el ministro) no ha entendido como se construye el riesgo país", recalcó.