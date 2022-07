Riesgo país de El Salvador se triplica en un año

Hace unos años el Indicador de Mercados Emergentes (EMBI) variaba fuertemente antes que el país saliera a emitir deuda a los mercados, previo a una elección y posiblemente cuando existía una crisis global. Así el indicador llegaba a subir hasta 3 puntos en un año.

Pero este 2022, las cosas han sido diferentes; el también llamado indicador de Riesgo País está imparable. Según el último reporte al 11 de julio llegó al 29.04 %, marcando así un nuevo récord y subiendo en un año más de 21 puntos.

El indicador elaborado por JP Morgan establece la percepción de los mercados, entre más alto sea, más probabilidad de impago tiene un país. El Salvador es actualmente el segundo más alto de América Latina. La evaluación del indicador ha ido duplicándose y hasta triplicándose por año. El 11 de julio de 2019 el Riesgo País era de 4.39, esa misma fecha en 2020 fue de 8.26, en 2021 tuvo una leve reducción al 7.89 y el lunes 11 superó por 3.6 veces esa cifra.

La semana pasada, Bloomberg Analitics señalaba que El Salvador es el país con más riesgo de impago del mundo, según su estudio, y está arriba de países como Ghana, Egipto y Pakistán. "Naciones que Bloomberg Economics considera vulnerables al incumplimiento. A medida que el costo de asegurar la deuda de los mercados emergentes contra la falta de pago aumenta al nivel más alto desde que Rusia invadió Ucrania", señala la nota publicada en Bloomberg.

El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) Ricardo Castaneda, indica que "esto demuestra que dos mediciones que son diferentes entre si, y que utilizan diferentes métricas, coinciden que la situación para el país es peligrosa", y agrega que "debería de ser una alerta para el país".

Porque además de estas mediciones, diversos organismos, tanques de pensamiento y calificadoras de riesgo han advertido de la situación apremiante del país en materia fiscal.

El Salvador actualmente posee las calificaciones más bajas de Centroamérica con notas de CCC de parte de Fitch y de S&P, y una Caa3 de parte de Moody's, y todas ellas con perspectiva negativa. Si el Gobierno saliera a buscar fondos en los mercados externos la tasa que tendría que pagar superaría el 31 %.

Sin certezas

Castaneda explica que la falta de claridad sobre las medidas que el Gobierno tomará para hacer frente a los pagos, no solo de los $800 millones en enero sino de los vencimientos de más de $1,700 millones en deuda a corto plazo están pasando factura.

Primero se habló de un bono bitcóin que abriría puertas para financiamiento alternativo, después que el CAF sería la opción, pero según el economista, cada vez hay más ruidos y "pocas certezas".

El gobierno ha hablado con los tenedores de bonos sobre algunos escenarios, pero ninguno de esos tiene datos que los convenzan, porque los precios de los bonos no paran de caer.

Ayer, el Bono 2041 valía apenas $20.5, en un año ha perdido un 60 % de su valor. En un día el bono 20223, perdía 1.35 % ($65), el 2032 caía 8.08 % (a $26.51), el 2035 bajaba 3.53 % para cotizarse en $26.77.

"Yo no descartaría que la estrategia sea obligar a negociar a los tenedores", dijo Castaneda. Esto implicaría no pagar para ganar tiempo, y hacer una reestructuración de la deuda. El Gobierno ha asegurado que pagará en diversas ocasiones, aunque no ha dicho de qué manera o con qué recursos.

"Están caminando sobre una cuerda floja, pueden que pasen al otro lado o que no", señaló el economista del ICEFI y ese nerviosismo, se traslada a los mercados que están actuando como si el impago fuera eminente.

El economista Carlos Acevedo, señaló anteriormente, que el alza del riesgo país "parará hasta que el gobierno pague".