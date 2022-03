Riesgo país no cede y se mantiene a 19.15%

Desde que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asegurara que el riesgo de que El Salvador pueda caer en impago "es cero", y de que el presidente Nayib Bukele se reuniera el jueves pasado con tenedores de bonos, los mercados no han cambiado de opinión. El riesgo país de El Salvador se mantiene como el segundo más alto de América Latina.

Hasta la medición del viernes 11, la última disponible hasta este momento el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) realizado por JP Morgan detallaba que el indicador para El Salvador era de 19.15 %, casi un punto arriba que Argentina (18.15%) y casi cuatro veces el de Costa Rica (4.89%).

La semana pasada, Zelaya aseguró que las agencias calificadoras "tratan de tergiversar el mercado secundario, porque al final a mí como emisor primario no me afecta. Alguien está perdiendo mucho dinero en el mercado secundario y alguien está ganando mucho dinero en el mercado secundario. Pero esos ya son juegos del mercado".

Para la economista Tatiana Marroquín estas declaraciones no poseen rigor técnico viniendo de un ministro de Hacienda, "una la esperaría de algún inversor de bolsa, pero no de un ministro, porque es cómo ven al país", aseguró.

El Salvador alcanzó la semana pasada, un EMBI récord de 19.29 % y Zelaya insiste en que (JP Morgan) "no revisa con el mismo criterio económico y fiscal" , por ejemplo, a países como El Salvador y Costa Rica.

"He sido mil veces muy claro, lo he dicho en entrevistas televisivas, lo he puesto en este podium, lo he dicho en la Asamblea Legislativa. Se lo he dicho a los inversionistas. Recientemente tuve una reunión en París con tenedores de bonos y se los reiteré... ellos están completamente seguros que el riesgo de impago es cero, porque tenemos capacidad para pagar todos nuestros compromisos y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos hecho siempre", puntualiza.

Hasta la mañana de este lunes el bono 2041 se cotizaba al 34% de su valor real.