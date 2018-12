Riesgo país subiría de no aprobarse el presupuesto: FUNDE

La no aprobación del Presupuesto de la Nación para 2019 traería consigo un incremento en el riesgo que se percibe sobre la economía de El Salvador. Además, de no llegar a un acuerdo político para enfrentar la deuda de largo plazo, el país caería en impago pues el próximo vencimiento, de $800 millones, es demasiado para los recursos propios del Estado, advirtió la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

"De no aprobarse el presupuesto antes que finalice diciembre, que es algo que cada día viene siendo más probable, (...) eso generaría nerviosismo en las calificadoras de riesgo y en los bancos. A eso se le sumaría la no aprobación del ‘roll over’ de los bonos", explicó Carlos Pérez, investigador de FUNDE.

El Ministerio de Hacienda presentó a mediados de año una propuesta para refinanciar varias deudas, entre ellas los bonos de largo plazo, que son préstamos que se hicieron con inversionistas en los mercados internacionales. Para esto el titular de la cartera, Nelson Fuentes, solicitó $2,457 millones. El pago más cercano a enfrentar es de $800 millones en 2019.

"Tienen que aprobar el ‘roll over’, de no aprobarlo vamos a caer en ‘default’ porque el país no tiene dinero para pagar. Si tuviera recursos propios para pagar, pues no hay problema de que no aprueben deuda; pero pagarlo de recursos propios significaría dejar sin recursos a Educación, Salud o a Seguridad, son $800 millones", afirmó Pérez.

La aprobación del refinanciamiento de esta deuda podría darse hasta que se definan las elecciones, aunque la propuesta de Hacienda lleva varios meses en manos de los diputados. De hecho, Fuentes mantiene que aunque los diputados no están cerrados a discutir el tema, este podría abordarse hasta febrero o marzo.

Durante la presentación del informe económico, FUNDE señaló que aunque los ingresos del Estado crecieron existe un repunte del gasto lo que se traduce en más déficit, es decir, en una brecha más grande entre el dinero que el Gobierno tiene asegurado y lo que debe pagar.

Gracias a la amnistía fiscal, el Estado cerrará 2018 con un crecimiento de 7 % en los ingresos y superará la meta de recaudación en alrededor de $164 millones.

Sin embargo, el gasto público está creciendo a tasas mayores. El gasto en consumo y en intereses creció 8.4 % y 16.8 %, respectivamente. Lo rescatable, según FUNDE, es que la inversión pública está incrementando. Esto aunque profundiza el déficit fiscal favorece la economía porque deja una mejor infraestructura.

El déficit fiscal será de 3.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, más que el 2.5 % del año pasado. Para 2019 se prevé 3.7 %. Mientras que la deuda cerraría este mes en 76 % del PIB.

Este año, la economía mostró cierto dinamismo pese a la dinámica electoral. FUNDE señaló que hay síntomas de recuperación; aunque hay algunos sectores que han mostrado caídas, como lo demuestra el índice de volumen de la actividad económica (IVAE). Entre ellos el agro.

En cuanto al empleo formal el crecimiento entre septiembre de 2017 y 2018 fue solo de 1 %. Entre enero y agosto de 2018, la construcción y los servicios generaron más empleo, por encima de 2,000. Por otra parte, la incertidumbre por las elecciones ha afectado el crecimiento de los créditos y los depósitos bancarios, aunque la banca se mantiene robusta.