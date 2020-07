Roberto Rubio: "Se ha usado de excusa la pandemia para eliminar controles"

La corrupción ha florecido en medio de la pandemia de covid-19, advierte la organización no gubernamental Transparencia Internacional, quien ha destacado que Latinoamérica es un territorio particularmente propicio para que esto ocurra.

Cada día se destapan nuevos escándalos e inician nuevas investigaciones en países de la región, relacionados con compras irregulares y adjudicación de contratos a allegados de funcionarios, entre otros tipos de corrupción.

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), capítulo nacional de Transparencia Internacional, compara las decisiones tomadas en lo que respecta a las compras públicas para la emergencia con "un cuarto oscuro" que abrió las puertas a la corrupción.

¿Cuál ha sido el comportamiento de la corrupción en el mundo, en el contexto de la pandemia?

Sin duda se ha incrementado, especialmente en países donde la institucionalidad democrática y de control es frágil. La pandemia ha requerido que los gobiernos busquen millonarios fondos extra presupuestarios, principalmente provenientes de préstamos. Este enorme flujo de dinero se ha dado en un contexto donde muchos gobiernos utilizan como excusa la pandemia para centralizar decisiones y eliminar controles de las compras e inversiones públicas.

En países como El Salvador, las declaratorias de emergencia han implicado flexibilizar procesos de compra y contratación, ¿esto ha abierto puertas a malos manejos?

El Salvador es un típico y "hermoso" ejemplar de lo antes dicho. Con la excusa de la emergencia, y la necesidad de agilizar compras y contrataciones, el gobierno puso en cuarentena la Ley que las regula (LACAP), y la Ley de Acceso a la Información Pública. Como escribí en un artículo en este periódico, nos pusieron en un cuarto oscuro que abrió las puertas de par en par a la corrupción. Al amparo de la oscuridad, todo apuntaría a que los asaltadores públicos, que por lo visto ya portaban antes el virus de la deshonestidad, hicieron la fiesta con nuestro dinero.

¿Qué opinión tienen de casos específicos en los que se han hecho contrataciones y compras a personas vinculadas a funcionarios, o a los mismos funcionarios, en el caso de Koky Aguilar?

Es un ejemplo de lo que acabo de decir, pero es apenas la punta del iceberg. Gracias al periodismo serio, todas las semanas nos desayunamos con posibles casos de corrupción gubernamental, sea que se trate de compras millonarias con sobre precio de insumos médicos a funcionarios o parientes; de compras de productos médicos en el exterior a empresas con talante opaco y cuyo giro y experiencia son las ventas de repuestos para vehículos o de cerámica y porcelana; de contrataciones laborales a parientes; de jugosos sobresueldos disfrazados de plazas ad honorem; de un millonario hospital que no funciona adecuadamente; de más de una centena de millones en compras sospechosas de alimentos de las cuales al momento no se ha querido dar cuenta; de una posible concesión ilegal de la Lotería que ahora resulta que es sólo una concesión del nombre. Y sin duda conoceremos más cosas ahora que hay un poco de luz.

El Gobierno no ha respondido de forma directa a los señalamientos en los casos anteriores, ¿tendremos que esperar a que sea la Corte de Cuentas la que lidere estos procesos?

El gobierno no responde. Siempre se zafa diciendo que serán las instituciones las que dirán, que son informaciones con intereses político partidarios, o ganas de afectar el excelente trabajo que hacen frente a la pandemia. La única respuesta directa que da el gobierno es a los que denuncian sus hechos de corrupción. Nosotros, como Transparencia Internacional, en base a evidencias hemos venido presentando denuncias públicas en comunicados y conferencias de prensa, denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), apelaciones y denuncias ante el IAIP, etcétera.

Nuestra labor de denuncia la hicimos también con gobiernos anteriores, y eso nos valió insultos y campañas de difamación. Este gobierno sigue el mismo comportamiento que los anteriores. Son lo mismo, o más bien peor, que los mismos de siempre. De hecho, este sábado ha circulado en redes sociales un artículo difamatorio sin autor, del diario La Página (un periódico digital administrado por el gobierno), en el cual expresan que soy un millonario lavador de dinero que transfiere fondos a las cuentas de FUNDE. En fin, basta ver en el sitio web de FUNDE la lista de los cooperantes, sus proyectos y los montos de sus donaciones, así como sus balances financieros auditados, para darse cuenta de la falsedad de tales afirmaciones. Asimismo, para sembrar la duda, mencionan un par de bienes familiares, entre ellos mi casa de habitación, los cuales fueron comprados hace más de 30 o 40 años. Baste también ver dónde y cómo vivo para darse cuenta de lo calumnioso del mencionado artículo. En fin, ojalá publicaran de forma no anónima los resultados del expediente de la Fiscalía que dicen tener en sus manos, y que es base de sus falsas y malintencionadas acusaciones.

En cuanto a si la Corte de Cuentas debe liderar las investigaciones de corrupción, pues claro que sí. Su principal mandato es velar para que los recursos públicos se manejen correctamente. Pero también debe intervenir otras instituciones de control como la Fiscalía, el TEG, el IAIP, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, y la misma Asamblea Legislativa.

¿Habrá que esperar a que termine la crisis para ver avances en las investigaciones de estos casos?

Para nada. Las instituciones de control, especialmente la Corte de Cuentas, debería no sólo dar avances, sino también resultados antes de que termine la crisis.

¿Cómo está funcionando la institucionalidad en estos momentos, en cuanto al combate a la corrupción?

Estamos en una gestión de gobierno populista que pretende institucionalizar el autoritarismo. Recuerde que uno de los objetivos de un gobierno autoritario es eliminar o debilitar las instituciones que lo controlan, así como restar credibilidad a sus opositores políticos o críticos sociales. De igual forma que insulta y difama a organizaciones ciudadanas que son críticas, lo hacen con las instituciones que les incomodan. Esto no solo debilita, sino que también inhibe a algunas instituciones de control de actuar con firmeza ante los actos de corrupción del gobierno.

En el caso de la Corte de Cuentas, recordemos que estamos a las puertas de la elección de la presidencia y sus dos magistrados. Es así que sus actuales funcionarios se encuentran entre dos, por decir así, tendencias, donde por un lado les pesa su pasividad y complacencia histórica antes los hechos de malversación de fondos, y por otro lado, la tendencia a coquetear con una Asamblea Legislativa opositora que desea que ahora la Corte de Cuentas cumpla su rol de cara los posibles hechos de corrupción del gobierno. Tengo mis dudas que la Corte de Cuentas vaya a ir muy lejos. No hay nada que me indique que si no lo hicieron antes lo hagan ahora. Sin embargo, es factible que, con las presiones recibidas por la opinión pública y con objeto de ganar puntos para su elección, algo de carnita podrán enseñar de esa gran y alegre parrillada gubernamental.

Se han detenido y retrasado los procesos de solicitudes de información pública, ¿qué consecuencias puede tener esto?

Las detuvieron antes, lo hacen durante y lo harán después de la crisis de la pandemia. La opacidad está instalada en el ADN gubernamental. Antes paraban las resoluciones del IAIP, presentando amparos a una complaciente y para nada incomoda Cámara de lo Civil. Durante la pandemia lo hicieron escudándose en la ley de Emergencia. Después lo seguirán haciendo tratando de controlar el IAIP y la Asamblea Legislativa, a través de la cual también tratará de controlar los futuros titulares de la Fiscalía y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿Cómo ve el proceso de elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública?

Están poniendo obstáculos y haciendo todo lo posible para garantizar la colocación de al menos una persona complaciente y afín al gobierno en la terna de candidatos que van a elegir las Universidades y el gremio de periodistas

El Salvador ya tenía bastantes tareas pendientes en cuanto a transparencia antes de la crisis, ¿cree que habrá aún más retrocesos a raíz de la pandemia?

Si se consolida el autoritarismo y se debilitan más las instituciones democráticas y de control, no me cabe duda que sí. En tal contexto, será esencial fortalecer las capacidades organizativas y cognoscitivas de las organizaciones ciudadanas y/o de las personas que impulsan la contraloría social, y que luchan en contra del autoritarismo y la corrupción.

¿Quien es?

Roberto Rubio Fabián Director de la Fundación Nacional para el Desarrollo.



Estudios: Economista con un Doctorado en Estudios del Desarrollo, en Bélgica.