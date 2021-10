Rolando Alvarenga no se presentó a comisión de sobresueldos por segunda ocasión

El exsecretario jurídico del expresidente Francisco Flores, Rolando Alvarenga, quien fue citado por segunda vez este viernes, 1 de octubre, por la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de sobresueldos no se presentó a comparecer.

Alvarenga fue citado por primera vez el pasado viernes 24 de septiembre, en esa ocasión se excusó con una nota enviada a la comisión con fecha del jueves 23 en la que expone que debido a gestiones personales fuera de El Salvador se le imposibilitó la asistencia.

La comisión acordó citarlo nuevamente para este 1 de octubre a las 9:30 y amenazó con citarlo con apremio, es decir, con la Policía, si no asiste y no presenta una justificación válida a su criterio.

Este día los diputados miembros de dicha comisión acordaron enviar el oficio correspondiente a la Policía Nacional Civil (PNC) para que se haga efectivo el apremio cuando entre a territorio nacional.

"Vale la pena aclarar que el señor Alvarenga mandó un correo, al correo institucional para que el pueblo salvadoreño lo sepa, diciendo que todavía no le era posible asistir porque no se encontraba dentro del territorio", dijo el presidente de la comisión, Jorge Castro, de Nuevas Ideas.

Además, agregó que habían pedido el movimiento migratorio pero que aún no había ingresado al país.

"Nosotros pedimos el movimiento migratorio y efectivamente todavía no ha ingresado al país. La semana anterior él no pudo justificar la ausencia, mandó el escrito nuevamente y esta vez también está mandando un correp pero no está justificando la no comparencia, porque a él se le notificó dos día antes que saliera fuera del país y a la fecha no lo ha justificado legalmente. Entonces esta comisión ya tomó la postura al respecto y en las próximas horas se va hacer llegar el oficio correspondiente", agregó Castro.