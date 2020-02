SIGET: Aún no hay datos para implementar la TV digital

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) sostiene que en el Gobierno anterior no se elaboraron estudios para determinar cuántos hogares necesitarían de una caja decodificadora y que, sin ese dato, no se puede poner fecha para implementar, de lleno, el encendido de la televisión digital.

“Ahorita no tenemos ese dato porque el Gobierno pasado no hizo un intento real para que supiéramos cuántas son las personas que necesitan esas cajas. Yo podría decir un estimado de personas, pero estaría dando un número falso porque no hay un estudio que se haya hecho para garantizar ese número”, afirmó el superintendente Manuel Aguilar.

En diciembre de 2018 el Gobierno anunció el encendido digital en la estatal Televisión de El Salvador (TVES) con tres transmisiones simultáneas: Canal 10.1 en alta definición (HD); Canal 10.2 y el Canal 10.3.

Las autoridades de aquel entonces también fijaron para 2022 el apagón analógico, es decir, cuando la televisión se dejaría de transmitir con la señal análoga.

Sin embargo, Aguilar sostiene que no se ha dado un encendido digital, puesto que la señal digital del Canal 10 solo llega a partes de San Salvador y La Libertad y requiere de demasiadas condiciones para que los usuarios la puedan recibir.

“El plan de televisión digital no solo es el encendido de un canal estatal, esas son pruebas. El encendido digital tiene que ser algo coordinado con los diferentes canales de televisión y el Gobierno, y encontrarle la mejor solución”, aseveró.

El funcionario dijo que se trabajaría en la elaboración de “censos” con el Ministerio de Economía y la Defensoría del Consumidor y que después se fijaría una fecha con los medios de televisión, pero que sería este año.

Además, aclaró que se mantiene el estándar ISDB-Tb o brasileño-japonés puesto que la tecnología es confiable.