SIGET reclama deuda de $227,700 a canal televisivo Gentevé

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) dijo a través de su cuenta de Twitter que el Canal Gentevé tiene una deuda de más de $227,700 con la entidad, debido a que desde octubre de 2016 no ha hecho los pagos respectivos por el uso de su porción de espectro radioeléctrico para radio y televisión.

"Se recuerda a @CanalGenteve canal 29, que debe proceder a pagos pendientes por uso del Espectro Radioeléctrico para radio y TV que no han sido cancelados desde octubre 2016 por monto de $227,712.78, en cumplimiento de la Ley de Telecomunicaciones", señala el tuit de la institución, que además hacía mención a las cuentas oficiales del presidente de la república, Nayib Bukele, y al superintendente Manuel Aguilar.

Los canales de televisión y las estaciones de radio están obligados a pagar por el uso de la porción de espectro radioeléctrico mediante el cual transmiten. Dicho espectro es el conjunto de ondas electromagnéticas que tienen la característica de propagarse en el espacio libre y cuyas frecuencias están comprendidas entre los 3 kHz y los 3,000 GHz. El canal 29, o Gentevé, es concesionario del rango de banda de 560-566 MHz, según datos de la misma SIGET.

La sociedad Canal 29 S. A. de C. V. fue fundada en marzo de 2012 por el expresentador de televisión Jorge Hernández. Es un canal de televisión de señal abierta que se caracterizó por transmitir contenido con una línea editorial en apoyo a la gestión gubernamental del FMLN.

En diciembre de 2017, la Fiscalía General de la República (FGR) intervino 34 inmuebles y 10 sociedades, entre ellas medios de comunicación, propiedad de Hernández, acusado de lavado de dinero. La FGR explicó que la acción respondió a una resolución del Juzgado de Extinción de Dominio.

Entre las sociedades intervenidas estaban el diario digital La Página, una televisión por internet (Órbita TV) y la sociedad Canal 29, constituida por la marca Gentevé y Diseño. Todas estas pasaron a ser manejadas por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB).

Durante dicho procedimiento, Wilfredo Zepeda, director de Canal Gentevé, advirtió que la acción de la Fiscalía podría tratarse de "una estrategia política que pretende afectar a Gentevé". La Fiscalía publicó un extracto de un documento que atribuyó al Centro Nacional de Registros (CNR), donde se señalaba que la sociedad Canal 29 cuenta con 200 acciones, 199 de las cuales aparecen a nombre de Hernández.

Luego de la intervención de la Fiscalía General de la República, el canal publicó un comunicado en el que aseguró que Jorge Hernández no es el propietario: "Canal 29 S. A. de C. V. aclara que el señor Jorge Hernández, a quien se le procesa judicialmente, no es accionista de esta empresa, tal como consta en el Registro de Comercio y Registro de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) desde el año 2012, por lo que es falsa cualquier información que sugiera lo contrario".