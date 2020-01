SISTAGUA crece en la instalación de sistemas contra incendios

Con el renacer de la actividad de la construcción en el mercado salvadoreño, uno de los subcontratos que han visto también mayor demanda es la instalación de sistemas de protección contra incendios. Una de las empresas de mayor trayectoria en este ramo es Sistemas para Aguas (SISTAGUA).

De acuerdo con Mario Silva Álvarez, director propietario, estiman que los últimos cuatro años han tenido un crecimiento anual de 25 % en promedio. Un sistema de protección contra incendios puede tener un costo que va desde los $10,000 hasta los $500,000, dependiendo de su complejidad ya que son diseñados según cada caso.

"Somos de los equipos más importantes porque si no terminamos nosotros de instalar los sistemas, no se recibe el aval de bomberos para habitar los proyectos y, sin ello, la inversión no recibe su retorno", afirma Silva.

SISTAGUA nace hace casi 25 años en asociación con Fernando Melville, quien había empezado en Guatemala con el impulso de los sistemas contra incendios y buscó expandirse en El Salvador, un mercado donde dicho tema no era todavía muy conocido por la poca regulación existente.

Silva afirma que fue con la llegada de franquicias internacionales de hoteles, que tenían exigencias de construcción y seguridad muy estrictas y el establecimiento de la reglamentos por parte del cuerpo de bomberos, es que se comienza a ver una mayor demanda en la instalación de equipos y sistemas para control de incendios.

Fue así como SISTAGUA fue creciendo y se involucraron en grandes proyectos como los hoteles, naves industriales, centros comerciales, supermercados, edificios de oficinas corporativas y proyectos habitacionales verticales instalando sistemas de detección y supresión de incendios, así como el respectivo mantenimiento de vigencia a las tuberías y sistemas de bombeo.

Debido a que algunos de sus clientes son grupos empresariales con operaciones en otros países de la región, han llegado a ofrecer sus servicios en proyectos para diversas actividades que han ejecutado en Nicaragua y en 2014 llegan a Honduras.

Silva afirma que con el paso del tiempo y las experiencias ha quedado en evidencia el valor de brindar la debida protección en caso de siniestros.

"Es importante que las industrias tomen conciencia de la importancia que tienen los sistemas contra incendios para proteger las vidas humanas y las instalaciones. En una ocasión acabábamos de instalar un sistema de bombeo en una bodega industrial y a los dos días hubo un incendio. Nuestro equipo trabajó sin problemas durante cuatro horas continuas y logró apagar el incendio de grandes proporciones sin víctimas que lamentar", expresa Silva.

Distinción

Desde los orígenes de SISTAGUA han sido distribuidores de las marcas de equipo Victaulic de origen estadounidense con 100 años de existencia. Recientemente, esta compañía les otorgó un reconocimiento por la trayectoria y calidad laboral.

Para este año, su director propietario afirma que se han buscado innovaciones de líneas y sistemas de agua contra incendios y de otra índole que tenga que ver con la seguridad de las infraestructuras. "Siempre se está a la vanguardia viendo las más nuevas ofertas de equipo que se presentan en ferias internacionales especializadas", asegura.

En cuanto a la posibilidad de expandir sus operaciones en el resto de la región, esta empresa que cuenta con 50 colaboradores en El Salvador ven con cierto interés, particularmente, el mercado panameño. Sin embargo, prefieren esperar el momento adecuado y se consolidarán todavía más el mercado local.