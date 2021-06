Salarios se pagarán en dólares y no en bitcoines, asegura ministro de Hacienda

"Los salarios se pagarán en dólares" y no en bitcoines, "mientras no se disponga de tecnología", aseguró este miércoles el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya en una conferencia de prensa dada esta mañana.

Minutos más tarde, en el mismo espacio, reiteró que "el Gobierno seguirá pagando también en dólares" y matizó sus declaraciones anteriores. "No dije mientras la tecnología no se use", aseguró ante la pregunta de periodistas que pidieron una aclaratoria en este punto.

Las declaraciones de Zelaya llegan un día después de que el ministro de Trabajo Rolando Castro dijera que el Gobierno estaba analizando si las empresas podrían pagar el salario de los empleados con bitcoines y que era un tema estudiado por los ministerios de Hacienda y Economía.

Zelaya dijo hoy que el dólar seguirá siendo moneda de curso legal y la contabilidad de las empresas y del Estado se reflejará en dólares estadounidenses, "pero se tendrá el bitcóin como moneda alterna".

"Quienes tengan monedero podrán convertirlos con la wallet (billetera) del Gobierno", dijo. "En ninǵun momento serán sujetos de riesgo de especulación porque para eso existe el fideicomiso de BANDESAL", aseguró, comparándolo con la función que hace las reservas internacionales.

Como parte de los anuncios de hoy, Zelaya dijo que han solicitado "asistencia técnica al Banco Mundial" para que, al igual que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) "acompañe a El Salvador en la implementación y reglamentación del bitcóin como moneda de curso legal".

Tras la aprobación y publicación de la Ley Bitcóin en El Salvador, el Gobierno tiene 90 días para emitir un reglamento que esclarezca y regule su uso. Hasta el momento solamente se conoce que será "obligatorio" para todos los agentes económicos, salvo quienes carezcan de la tecnología necesaria para su uso. El presidente Nayib Bukele dijo recientemente que "si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcóin”.

Junto con esto, dijo a "la comunidad de bitcoiners" que esto no afectará la descetralización con la que la moneda ha sido manejada y solo es para reglamentar su uso en El Salvador.

Sobre la reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de la semana pasada, Zelaya dijo que han dado su posición oficial y han sido "enfáticos con ellos" sobre que no están sustituyendo al dólar estadounidense como moneda de curso legal.

El ministro dijo que "muchos de la comunidad de bitcoiners han anunciado su deseo por acompañar a El Salvador" y que esperan "anunciar en los próximos días los apoyos de entidades y comunidad de bitcoiners"; mientras tanto, Hacienda prepara el trabajo en materia tributaria, pues la nueva moneda no implicará que no existan impuestos.

Dijo que Hacienda acompañará al Banco Central de Reserva (BCR) en lo relativo a las reglas fiscales y harán lo mismo con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), que manejará el fideicomiso y "servirá de caja de convertibilidad para asegurar la paridad de monedas".

Sobre el fideicomiso de $150 millones, Zelaya aseguró que han "encontrado el espacio fiscal para el financiamiento" que saldrá de la "adecuación de diferentes operaciones con el BCIE" y se "cubrirán algunos gastos que el Gobierno tenía que hacer desde la caja fiscal".

"Nosotros fondearemos el fideicomiso anunciado en días previos", dijo sin más detalle.