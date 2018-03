Samsung explica el problema del Galaxy

Lee también

Samsung dice que una investigación exhaustiva del teléfono Galaxy Note 7 ha confirmado las sospechas de que la causa de su tendencia a estallar en llamas estaba en las baterías.La empresa surcoreana anunció que habrá mejor control de calidad y pruebas más rigurosas, al hacerse responsable de no haber garantizado que las instrucciones de diseño a sus proveedores fueran a prueba de error.La empresa también demoró la salida del teléfono Galaxy 8, que tradicionalmente anunciaba en febrero.Samsung dijo que las pruebas con más de 200,000 teléfonos y 30,000 baterías permitieron identificar distintos problemas con los dos tipos de baterías usados en el Note 7.Samsung atribuyó el problema al diseño y a errores de producción en dos tipos diferentes de baterías, cometidos por dos diferentes fabricantes.La explicación de los problemas se reduce a que las baterías no encajaban bien en los celulares y a que no había suficiente material aislante adentro. En las baterías de uno de los fabricantes empleadas en los primeros Note 7, que se retiraron del mercado, los inspectores detectaron daños en las esquinas superiores. Esto, combinado con separadores finos y una alta densidad de energía, que sobrecalentó los terminales.