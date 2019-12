Santaneco busca consolidar marca de productos de cuero

Gerardo Valencia es un joven de Santa Ana que comenzó hace cuatro años a fabricar productos de cuero. Poco a poco, el proyecto fue creciendo y ahora tiene su marca: GV Leather Design. Se ha especializado en bolsos, zapatos, monederos, portadocumentos y otros productos similares. Una de sus apuestas es que también realiza diseños únicos, acorde a lo que cada cliente busque.

"La inspiración viene sola, a veces sí tengo apoyo de varias personas, como mi novia, mi mamá, amigos, y ya después nos adaptamos al gusto del cliente. A veces yo tengo un diseño y me piden que lo modifique al punto que no se parece al diseño que tenía antes. Así es como la marca ha ido abriendo mercado", señaló el emprendedor.

Valencia trabajaba antes en una fábrica de calzado donde desechaban muchos pedazos de cuero y vio la forma de utilizarlos para hacer monederos y portadocumentos. Eventualmente le comenzaron a llegar pedidos de productos más complejos y así es que, hace dos años, el proyecto cobró más fuerza.

"Mi abuelo es zapatero, ahora él ya no ejerce como zapatero, pero como que toda la inspiración viene de ahí. Él se ponía a trabajar a las 4 de la mañana y ahora yo, no sé porqué, a las 3 o 4 de la mañana me levanto porque vienen las mejores ideas. Es mi mejor hora para trabajar", apuntó el emprendedor.

El haber tenido un abuelo zapatero es importante pues dice que siempre estuvo "cerca del cuero" y le llamaba la atención la técnica de corte; posteriormente comenzó a diseñar con lápiz y papel, aunque generalmente se basa en los materiales que tiene disponibles, en lo que ha comprado en los puntos de venta.

Valencia fue reconocido recientemente en el premio El Salvador Colabora que otorga la Fundación Colabora y que busca emprendedores innovadores y de alto potencial. GV Leather Design además fue electo para el "People’s Pick Award", es decir el premio de elección popular, ya que de todos fue el que tuvo mayor alcance.

Vende su producto en El Mercadito, una feria donde muchos emprendedores exponen sus productos; además ocupa las redes sociales desde donde los clientes le hacen los pedidos. Aunque está en Santa Ana, la mayoría de sus clientes están en San Salvador, o en San Miguel. Dice que su meta es tener mayor exposición como marca para eventualmente abrir una tienda, con la marca ya reconocida.