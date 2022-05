Se contradice el Gobierno salvadoreño sobre la importancia del EMBI, indicador de riesgo país

El Indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI) o indicador de riesgo país, sigue generando controversias en El Salvador por su aumento y sobre todo, porque el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha señalado que está "mal hecho".

El indicador elaborado por JP Morgan evalúa la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de EUA, que se consideran "libres" de riesgo. "Mientras menor certeza de que el país honrará sus obligaciones, más alto será el EMBI de dicho país, y viceversa", explica Invénomica.

Es así que este indicador no ha parado de crecer, llegando a su máximo nivel el 26 de abril, cuando superó el 23 %. El 2 de mayo estaba en 22.28 %. El más alto de América Latina, solo superado por Venezuela.

Del amor al odio

El indicador de riesgo país "no está midiendo la realidad... si alguien quiere creer en ese indicador es análisis de cada uno", dijo Zelaya el lunes en televisión.

Pero el año pasado, Zelaya y el Gobierno de El Salvador sí creían en ese indicador y celebraban su baja.

"Hay muchas expectativas en los mercados internacionales, de tal manera que los eurobonos y el #EMBI+ han tenido un comportamiento positivo en los últimos días", es una frase del Ministro que tuiteó la Secretaría de Comunicaciones. Incluso hubo un hilo, donde retomaban las palabras de Zelaya que se alegraba que "este se ha movido positivamente...".

En ese momento el Riesgo País de El Salvador estaba en 5.71 %. Y dijo que esa mejora era por las políticas públicas implementadas. "Esto indica que la tasa de interés que pagaríamos por los bonos se estaría reduciendo cada día más de acuerdo a las políticas públicas que se vayan implementando", dijo Zelaya el 4 de marzo de 2021.

Pero este año, el Ministro de Hacienda ha cuestionado en diferentes ocasiones, que por qué Costa Rica con la deuda que tiene, su EMBI es menor al de El Salvador.

"Nos parece inexplicable que el EMBI de Costa Rica sea más bajo que el de El Salvador", dijo en la entrevista televisiva.

Ante ello el entrevistador, Moisés Urbina, le pregunta "¿puede ser un tema político?".

"¿Cuál tema político, el Gobierno respeta la libertad de expresión... ¿cuándo se les ha censurado? Hay seguridad jurídica, ¿cuál empresa hemos expropiado? Hemos ayudado a la empresa privada, somos un gobierno pro empresa privada...".

Pero, para el economista del ICEFI, Ricardo Castaneda, el tema político si tiene peso al momento de calcular el EMBI.

"Costa Rica es el segundo país con la peor situación financiera de la región, y ¿por qué la brecha tan grande en cuanto al EMBI? Por un lado Costa Rica ya logró un acuerdo con el FMI; el presidente que se ha elegido ha señalado que va a cumplir ese acuerdo; en Costa Rica no se ha aprobado una Ley bitcóin que da al final señales de improvisación e incertidumbre sobre lo que se espera hacer en términos de política económica, y además en Costa Rica no se ha desmantelado la institucionalidad democrática como se ha hecho en El Salvador", explica el economista.

Para Castaneda, los inversionistas analizan todos los factores que pueden provocar que no se cumpla con las obligaciones, y eso no solo es el monto de deuda, sino también factores económicos e institucionales. "Eso es lo que los mercados financieros están observando, es la credibilidad que ha disminuido muchísimo. Cuando usted (Ministro de Hacienda) dice no entendemos (lo de Costa Rica), no entiende en serio?" acotó.