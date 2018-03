¿Se discute un nuevo aumento al salario mínimo en El Salvador?

Lee también

El Ministerio de Economía dijo este lunes que no está en discusión ningún proyecto para un nuevo aumento al salario mínimo legal. El Ministerio de Economía y su representante ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), Cesar Villalona, descartaron que se esté estudiando otro incremento, tras el ajuste que entró en vigor el pasado 1 de enero para el sueldo mínimo de los diferentes ramos de la actividad productiva."Ni el Ministerio de Economía, ni el Lic. Villalona, han planteado que se hará el aumento que se menciona. Ningún ajuste al salario mínimo está en discusión en el Ministerio de Economía ni en el Consejo Nacional de Salario Mínimo", indicó el MINEC, a través de un comunicado de prensa.La entidad publicó esta aclaración a raíz de publicaciones en medios de comunicación, quienes citaban a fuentes empresariales y afirmaban que hay un proyecto para llevar el salario mínimo hasta los $400.El año pasado, el CNSM aumentos de entre el 19 % (para el sector comercio, en el que el salario mínimo pasó de $251.70 a $300 mensuales) y el 115 % (en la recolección de caña, que devengaba $109.20 al mes y cuyo nuevo salario mínimo es de $224), de una sola vez, y vigentes a partir del 1.º de enero de 2017. La propuesta contó con los votos de los sectores Gobierno y trabajadores dentro del Consejo. El sector privado no apoyó este ajuste , pues abogaban por un incremento del 15 %, aplicado de forma gradual en tres ajustes del 5 % cada uno.El costo promedio de la canasta básica alimentaria urbana llegó a $196.69 por familia en febrero pasado, según datos de la Dirección General de Estadística y Censos (Dygestic), dependencia del MINEC.El MINEC dijo también que están concentrados en evaluar los impacto del aumento vigente a partir de este año, y que han sido "positivos, pues mejoró las condiciones de vida de miles de personas, aumentó el consumo de la población y no ha tenido un impacto inflacionario importante, ya que la inflación de enero fue de 0.74 % y la de febrero de 0.28 %".Las reuniones del Consejo Nacional de Salario Mínimo son públicas, recordó el MINEC, y toda persona interesada en saber lo que se ventila en ese espacio tripartito puede tener acceso a las actas y audios de las reuniones y a cualquier otro tipo de documentos.