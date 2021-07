¿Se exigirá o no la doble dosis de vacuna para entrar a centros turísticos en El Salvador? Esto dice la ministra

La ministra de Turismo Morena Valdéz dijo este lunes que los dos requisitos para entrar a los centros recreativos del Instituto Salvadoreño del Turismo (ISTU) será cumplir con "estrictas medidas de bioseguridad" y un aforo limitado al 50 % de la capacidad del lugar.

A la ministra se le preguntó en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) si se exigirá o no que los visitantes tengan las dos dosis de la vacuna contra el covid-19, tomando en cuenta el anuncio del presidente Nayib Bukele dado el viernes sobre este requisito para entrar a "teatros, museos, edificios históricos y parques arqueológicos" los cuales son administrados por el Ministerio de Cultura.

Los centros turísticos no fueron mencionados por Bukele como sitios donde se exigirá la vacunación, pero ante las preguntas de los ciudadanos, el entrevistador pidió a Valdéz que resolviera la interrogante. La funcionaria no descartó ni confirmó el requisito. Estas fueron sus respuestas:

- Entrevistador: Solo sáqueme de una duda, ministra, ¿en los turicentros se va a exigir cartilla de vacunación?

- Ministra: En los turicentros usted puede entrar porque estamos al 50 % de aforo limitado, pero por supuesto vamos a estar incentivando las jornadas para la vacunación; pero sí, los centros recreativos, como ya teníamos aforo limitado y tenemos medidas de bioseguridad entonces sí ya estamos con esa dinámica.

- Entrevistador: ¿Qué sucede con la parte que atiende y vende en los turicentros, se les va a exigir vacunación?

- Ministra: Todos ya están vacunados dentro de los turicentros. Eso es importante decirlo, nosotros incentivamos a los empleados para que vayan a vacunarse.

- Entrevistador: Hay muchos salvadoreños que vienen al país. ¿Se les va a exigir (la vacunación) en la misma forma que a cualquier salvadoreño?

- Ministra: En ese sentido sí, porque precisamente lo que nosotros... para aquel que es ciudadano salvadoreño por supuesto, verdad... pero, como te digo, nosotros, los turicentros, es estrictas medidas de bioseguridad y por supuesto toda la parte del aforo, que es bien importante, del 50 %... vamos a ser bien estrictos con el aforo y las medidas de bioseguridad.

- Entrevistador: ¿Qué va a suceder con los menores de edad?, porque no tienen DUI, no tienen cartilla tampoco y no han sido vacunados y no existe tampoco la apertura para ellos.

- Ministra: No te olvides que dentro de los turicentros, y destinos turísticos, y sitios turísticos nosotros estamos habilitados, porque siempre seguimos el aforo y las estrictas medidas de bioseguridad, así que por supuesto los niños serán bien recibidos.

Las medidas ordenadas por el Gobierno para prevenir los contagios de covid-19 en El Salvador han sido cambiantes en los últimos días:

Martes 13:

Ministro Francisco Alabí presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para prohibir la concentración de personas en conciertos, mítines, eventos deportivos y festejo de fiestas patronales. Fue aprobada el mismo día y publicada al siguiente.

Miércoles 14:

Alabí es cuestionado en el noticiero Hechos AM de Canal 12, porqué en lugar de suspender las concentraciones en estadios, limitaban la entrada a personas con dos dosis de vacuna. Alabí argumentó que no era posible "porque en la escencia de la actividad deportiva va a generar siempre contacto directo entre persona y persona" y que si bien la vacuna prevenía que la enfermedad se desarrollara grave en los inmunizados no impedía que ocurrieran contagios. "Uno puede desarrollar la enfermedad estando vacunado", dijo.

Viernes 15:

Alabí cambia de postura y anuncia que sí se permitirán las concentraciones de personas en el estadio siempre y cuando tengan las dos dosis de vacunas, contrariando a la ley publicada el miércoles, que advierte procesos penales por desobediencia de particulares a quienes la inclumplan. Además, Bukele añade el mismo requisito para entrar a "teatros, museos, edificios históricos y parques arqueológicos", excluidos en la prohibición de la ley.