"Se ha subestimado nuestra posición geográfica"

Luis Rodríguez, comisionado presidencial para asuntos estratégicos, afirma que El Salvador tiene un enorme activo que no se ha sabido aprovechar: su posición, en medio de las dos Américas mayores y cerca de Asia. El funcionario habló con LA PRENSA GRÁFICA sobre la visión que tiene para el desarrollo de proyectos portuarios, de aeropuertos y de ferrocarril, como catalizadores de la inversión que se requiere para mejorar la oferta de empleos y la generación de riqueza en El Salvador.

¿Qué avances tienen, en cuanto a las prioridades de proyectos estratégicos?

Tenemos varios avances, empezando por el Plan Pacífico, que se compone por una serie de sub proyectos, con el objetivo de llevarnos a una competitividad regional a través del turismo, pesca, logística, todo tiene una visión regional. Empezamos los estudios sobre la base de tener una red de puertos, y ya no verlos como infraestructuras independientes, sino que podamos tener infraestructuras complementarias. Tenemos un estudio que se está desarrollando con el apoyo de Japón, para ver qué estrategias territoriales son necesarias para que esto se vaya dando, y por supuesto, la modernización institucional que se requiere y nos permite ir preparando en paralelo a CEPA para un nuevo objetivo. CEPA ha ido avanzando a buenos pasos, en primer lugar la continuidad y el trabajo permanente con la mesa del estudio con Japón, ya se está preparando un diseño para el puerto de Acajutla, por ejemplo, se está agilizando el ferri con Costa Rica. CEPA se está preparando también para su plan maestro de la reactivación del puerto de La Unión, hay unos temas históricos que deben ir considerando, como dragados, nuevos negocios, etc. Se prepara el proyecto de un posible astillero en la zona oriental, y eso complementado con el puerto de La Unión, con lo que se pueda hacer con un 'hub' de ferris, va cobrando otra vida a nuestro sistema logístico.

En este plan tiene una parte importante La Unión, un puerto con problemas antiguos, ¿qué soluciones han encontrado para la suficiencia las grúas, la necesidad del dragado, y la administración y operación?

Las tres van un poco amarradas y yo le agregaría la generación de negocios, porque el dragado, el azolvamiento, depende mucho del uso del puerto, si hay dinamismo económico, el mismo movimiento de los buques va evitando que vaya incrementando el azolvamiento. Cuando no está funcionando, no sucede nada, no hay movimiento. Tiene relación con dragar, pero debe amarrarse a una serie de negocios que permita una dinámica de uso del puerto y esto vaya 'desazolvando' el puerto de forma interna. Estamos dependiendo de ciertos estudios, para determinar capacidad del puerto y la profundidad que se debe dar en el dragado. Si logramos hacer menos 15 metros en el canal. Luego viene amarrado el tipo de grúa que también se amarra con el tipo de barco. El problema está más en el canal que en el puerto. Luego eso viene vinculado al tipo de grúa, pues esta depende del tipo de barco. La profundidad, el negocio y la grúa van amarradas, y allí tiene que ver la administración. La administración tiene que ver con los tiempos, uno de los temas de competitividad son los tiempos de carga y descarga que se pueden ofrecer en el puerto, que es un costo para el privado. En este caso, una cosa ha ido llevando a la otra, consideramos que se necesita un plan estratégico. Como no ha habido una estrategia clara de utilización de los puertos, no se sabe a quién se debe ir a traer, qué tipo de buque.

Luis Rodríguez. Comisionado Presidencial para Proyectos Estratégicos

¿Qué esquema de administración propone?

CEPA está esperando y trabajando en conjunto con los japoneses para buscar el esquema correcto. Obviamente algunos están a la mano, si es una concesión, si es CEPA la que tiene la capacidad técnica para administrar, si se hará un asocio público-privado, que el estudio nos indique la mejor opción. Se debe entender el paso a paso de los procesos, hacia dónde nos va a llevar y nos determinará en blanco y negro, qué tipo de opción es la que más conviene.

¿Cuándo estarán listos estos estudios? ¿Cómo están trabajando con los japoneses y, una vez haya un resultado, de dónde saldrá el dinero para hacer los ajustes necesarios, como el dragado?

Por eso es clave también la parte del negocio, porque el negocio, la capacidad que tenga CEPA de ir a hacer negocios, de atraer privados, de mejorar su capacidad de utilizar las herramientas, eso volverá el proyecto rentable. Si se hace en un vacío sin considerar el negocio, entonces es un gasto. Si esto se hace con un plan estratégico de negocios, es una inversión y ello irá soportando una carga financiera compartida o unilateral, según se defina. Será el plan de negocios el que determine la modalidad del proyecto y nuestra capacidad de irlo sosteniendo.

¿Para cuándo estaría listo el estudio?

El estudio abarca prácticamente todo, incluyendo lo que se necesite para el proyecto del ferri, el plan maestro para La Unión, y el plan de desarrollo territorial alrededor del puerto. Hace unos días hicimos una revisión de los pasos lógicos que todo esto va llevando, los presentó el equipo de Japón, la Embajada, el JICA, y fuimos ajustando el tema de los tiempos, para poderlos tener a inicios del otro año y que CEPA ya determine todo lo que se va a trabajar operativamente en los costos, el formato financiero, las alianzas que tenemos que hacer, tipo de empresas y buques que tenemos que ir a buscar, si vamos a hacer o no un 'hub'. El estudio se pidió de tal forma que fuera nuestro punto de partida estratégico para arreglar esto de una vez por todas.

¿Qué se está pensando hacer en Acajutla?

Siempre volvemos al tema estratégico. En el caso de Acajutla, que es nuestro único y principal puerto de importación y exportación, lo que se está buscando es una propuesta de competitividad a partir de nuevas infraestructuras, ampliación de su capacidad, modernización a partir de una nueva visión de CEPA y la misma capacidad del puerto, y todas las alianzas estratégicas necesarias. Nos hemos sentado con ANEP y otras gremiales puntuales, y nos han ido planteando no solo necesidades inmediatas que tienen sobre el puerto, y las velocidades de carga y descarga, sino que nos permita que este plan estratégico pueda ir planificando junto con la empresa privada futuras inversiones que ellos vayan a hacer.

¿Cuándo estará listo el estudio del BCIE sobre la factibilidad del tren?

La factibilidad del tren se lanzará a finales de este año, esperamos que en el primer año de gobierno se lance la licitación para el diseño final y construcción del tren.

¿Sería una sola licitación para diseño y construcción? ¿O se hará por separado?

A veces recomiendan que se haga una sola, hay casos en los que hemos visto que se ha separado según el modelo financiero. Eso te dice si el Gobierno debe hacer la infraestructura y luego se llama a un privado. Allí depende el diseño de la ruta, si va a ser tuya la infraestructura primero vas diseño y construcción, y luego con la concesión, o el modelo que sea. Si la recomendación es hacerlo por separado, pues se busca a alguien que diseñe, y luego a otro que construya y ponga su tren. Todo depende del estudio. Podemos ver la lógica de conectar los puertos y la velocidad que tenga de mover productos de una zona a otra. Otro, que te permita ir conectando con los principales nodos económicos del país, y que permita que los municipios agarren otra velocidad. La empresa privada lo que mencionaba era que es más fácil establecer estaciones de carga en la ruta del tren, eso, dentro de las factibilidades locales.

A este punto, ¿la prioridad es el Plan Pacífico?

Sí, de hecho, en tiempos cada uno de los objetivos que se han ido buscando se han ido cumpliendo. Esperamos que el primer año de gobierno dé bastantes avisos no solo a nivel local sino internacional.

¿Cómo piensan asegurar que no se dé lo de administraciones pasadas, en las que se plantean proyectos pero luego pasan meses y meses y no se ejecutan, o quedan a medias, como pasó con El Chaparral?

Hay varias cosas. Uno, el presidente tomó a bien hacer una reestructuración en el mismo aparato del Estado, y eso nos ha permitido enfocarnos en cosas muy puntuales, en estos casos, tener una acupuntura política estratégica en cosas muy especificas. Está la Secretaría de Inversiones y Comercio que nos ayuda a tener ese contacto estratégico con gremiales, empresas, con velocidad en la liberación de permisos, con la planificación a futuro de las inversiones y hacerlo con una celeridad que no se ha tenido en mucho tiempo, y hay una coordinación de gabinete que permite darle una velocidad mucho mayor a la que se ha tenido históricamente en este tipo de cosas. Sin una visión clara de hacia dónde ir los mecanismos para ser más ágiles y eficientes, las cosas no irían tomando el ritmo que se tienen. La misma visión de las instituciones ha cobrado otro rumbo. Hoy hablamos todos de tiempos. Solo el hecho de deshacer islas y crear un gabinete integrado, le ha dado celeridad a todo.

¿Cómo prevén evitar problemas con las empresas a contratar como ha pasado antes?

Hay un punto importante, el modelo estratégico que se va a implementar y a partir de eso cómo va a ser la operación. Es decir, si en tu modelo ponés que lo que vas a requerir es este perfil de empresa, y al momento del estudio se definen estas características para la empresa a contratar, si en esa parte somos muy acuciosos, eso nos permitirá ir segmentando perfiles y procesos, y el involucramiento directo de la institución, logramos evitar la mayoría de problemas e imprevistos posibles. Aún así, todos los proyectos de infraestructura tienen sus bemoles, que si no escuchamos a las multilaterales para aprender y hacer los ajustes necesarios, vamos a caer en el mismo problema.

En el tema de aeropuertos, ¿cómo van? Durante la campaña se habló de construir un aeropuerto en oriente.

En la historia se ha subestimado nuestra ubicación geográfica en todo aspecto, si sabemos leerla, veremos que hemos estado dejando pasar un montón de negocios, y debemos tomarlo en cuenta para ver el tipo de infraestructura que necesitamos. Estamos justo en medio de dos subcontinentes, todo el Cono Sur y la parte norte, Estados Unidos, Canadá y México. En todo esto el transporte aéreo va teniendo una serie de rutas de corta y larga distancia, tanto de carga como de pasajeros. Si entendemos la demanda que está pasando por nosotros y no hemos logrado cachar, un segundo aeropuerto tiene lógica.

¿El Plan Pacífico incluye un segundo aeropuerto?

Incluye el aeropuerto de la zona oriental y obviamente el de Comalapa. Ya Comalapa liberó el asocio público privado de la modalidad de carga, lo mismo se está esperando con el aeropuerto de oriente, que entendamos todo lo que está sucediendo en el continente para saber qué es lo que nos toca cachar y qué formato se le va a dar a un aeropuerto. Regularmente se entiende que es para pasajeros, pero si hay una altísima demanda en temas logísticos, hay empresas interesadas en que te conviertas en un "hub' y tú les vas a dar las condiciones para hacerlo, el aeropuerto se vuelve bastante rentable. Ya perdimos a DHL por no leer y no ser ambiciosos. Como esta hay otras empresas más. El punto es atender la demanda. Lo mismo es entender la conectividad continental con Asia, ser un 'hub' intercontinental es una opción a valorar.