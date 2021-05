Sector lechero pide control en la importación de lácteos

El presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), Alfonso Escobar, se quejó ayer en una entrevista televisiva que pese a no contar con exámenes que certifiquen de inocuidad del queso nicaragüense, el país ha duplicado la importación del producto en los dos últimos años y esto, a su juicio, no solo afecta a los productores de leche en el país, sino la salud de los salvadoreños que lo consumen.

El representante del sector aseguró que se ha encontrado queso de Nicaragua con formalina, y sin embargo, aún no han visto acciones contra quienes están incumpliendo con las medidas de inocuidad. "Los productores que entregamos al sector formal nos exigen todo", dijo.

"Estamos poniendo en riesgo a las familias y eso es algo que debemos resaltar, tal vez el hecho que la ganadería está en crisis no impacta a mucha gente, pero el hecho que los consumidores no estén teniendo el cuidado de ver qué es lo que llevan a sus casas, es algo que daña la salud de los salvadoreños; por otro lado es fomentar el tema de la informalidad", agregó el productor.

El dato fue confirmado por el ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, quien afirmó en una entrevista televisiva, que productos enviados por Nicaragua a El Salvador son formulados.

"Nosotros aquí tenemos de los mejores quesos, que son hechos realmente con leche, los productos que nos mandan de Nicaragua muchas veces son formulados, hemos encontrado quesos con formalina y eso es lo que está consumiendo el salvadoreño", manifestó el funcionario.

Según estimaciones de PROLECHE, la importación de queso ha aumentado en 2,500 toneladas en los dos últimos años, al pasar de 2,400 toneladas a 4,900 toneladas, entre abril de 2019 y abril de 2021.

Escobar cuestionó por qué el producto no entra al mercado formal "si las autoridades competentes afirman que hacen todos los análisis (y que) garantizan la salud de los consumidores".

"Si eso es cierto por qué ese queso solo va al mercado informal donde no puede ser monitoreado, ese queso de Nicaragua usted no lo ve en los supermercados (…) esa cantidad increíble de producto, viene a abastecer a mercado informal, pero no quiere ser identificado a la hora que llega al consumidor", resaltó.

Según el productor, el sector informal de lácteos en el país es demasiado amplio y es este el que compra la mayoría de leche a los ganaderos, pese a que bajan los precios cuando inicia la temporada lluviosa.

"Ahora ya estamos con precios mucho más baratos e invadidos en el mercado. El tema preocupante de la ganadería es que no puede reactivarse como una maquila, la ganadería se tarda un ciclo mínimo de dos años para volver a producir lo mismo que se producía y ahorita va para abajo, en picada", detalló. De acuerdo con Escobar, el precio por botella de leche ha pasado de $0.45 hasta $0.20, en el sector informal.