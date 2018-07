Sequía podría complicar alimentación del ganado en El Salvador

El sector ganadero también podría sufrir el impacto de la sequía puesto que en esta época es cuando siembran el alimento y dejan reservas para el verano. De acuerdo a Alfonso Escobar, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), el problema radica en que podrían no cosechar lo suficiente para guardar el alimento para los próximos meses.

El país está siendo afectado por una sequía que se ha prolongado desde el 22 de junio y que se ha juntado con la canícula, lo que ha golpeado fuertemente a los productores de maíz, sobre todo en oriente.

"Si estamos afectados, pero todavía no es un problema que que no puede ser superado. Por el momento se han subido los costos, pero no ha influid en que haya menos leche ni en el precio de la leche", dijo Escobar.

Explicó que es ahorita cuando sacan para el alimento del invierno y para la reserva de verano, pero si no se normalizan las condiciones de lluvia no podrán guardar.

Señaló que en el caso de oriente, donde hay menos lluvia, los ganaderos están resolviendo porque están comprando zacate a los productores de cereal. Estos, como han perdido sus milpas, las cortan y las venden como comida.

Eleazar Benítez, agricultor de La Unión y miembro de la Cámara Salvdoreñade Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO), señaló que en efecto, los agricultores están vendiendo su siembra como zacate, pero que sí se ha dado un incremento de costos en los ganaderos puesto que tienen que pagar el transporte.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) informó que lo que ha ayudado a que el sector ganadero no sea tan golpeado es que se han ido creando reservorios de agua.