Serbiá propone “democratizar las finanzas”

La gente que quiera ser próspera debe saber cómo manejar su dinero. Con este principio Xavier Serbiá, exintegrante de la popular banda Menudo, hoy connotado especialista en negocios y finanzas y presentador de “CNN Dinero”, promueve por Latinoamérica una “democratización de las finanzas” con temas que incluyen el ahorro y la inversión.

“Si no sabes manejar un dólar no vas a saber cómo administrar un millón (de dólares), el que cree que con teniendo más plata solucionará todo está equivocado si no la puede manejar”, aseveró en una entrevista vía Skype con LA PRENSA GRÁFICA sobre su próxima conferencia en San Salvador, la cual se desarrollará el 28 de junio próximo. El excantante y ahora experto en finanzas experimentó en carne propia los resultados de la mala administración de su portafolio de inversiones al perder parte del dinero que ganó siendo miembro de uno de los grupos juveniles más populares de la década de los ochentas.

“Había hecho mucha plata pero no sabía qué estaba haciendo con el dinero, tampoco lo que la gente estaba haciendo con el dinero. Aquí hubo un problema de fondo, me tope con la persona equivocada, la falta de educación financiera, mis custodios no sabían la decisión que tomaban, se dejaron llevar más por el impulso. Estamos hablando de un individuo que no estaba preparado en el mundo de las finanzas”, recordó sobre lo ocurrido.

La experiencia lo llevó a adentrarse primero en el mundo legal y, poco a poco, en el mundo financiero. El interés que le despertó este último tema lo llevó a estudiar Administración de Negocios y una especialización en Finanzas. Serbiá también descubrió que los temas económicos no se comunicaban de la mejor manera y que hacía falta mucha educación financiera entre la gente.

“Ahí dije que hay que democratizar las finanzas”, relató sobre la que ahora es una empresa que lo ha llevado a recorrer Latinoamérica para impartir charlas, escribir libros y, ahora, auxiliarse de las nuevas tecnologías para educar sobre las finanzas personales.

“No podemos seguir pensando que la responsabilidad es en la empresa o en el Gobierno, tiene que haber una responsabilidad en nosotros”, comentó sobre temas como el ahorro a la hora de la jubilación o las remesas.

“En el manejo de nuestras finanzas nosotros vemos el ahora por la satisfacción inmediata. No tenemos una cultura de ahorro pensando en que mañana nos vamos a morir. Eso es un error y hay un problema de manejo de riesgo”, acotó Serbiá.