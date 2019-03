"Sería muy bueno mantener las relaciones comerciales con Taiwán y caminar hacia China"

Diez años de vigencia de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Taiwán y El Salvador penden de un hilo. El Gobierno rompió definitivamente relaciones diplomáticas con ese país hace siete meses, lo que implicaba un inminente cese del acuerdo. El proceso ha sido polémico y su anulación, a la fecha, ha sido detenida por la Sala de lo Constitucional tras aceptar una demanda debido a que Cancillería no notificó a la Asamblea la decisión. En medio de este conflicto diplomático han quedado los exportadores. Silvia Cuéllar, directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), es clara cuando dice que el comercio no tiene fronteras. Su posición es positiva ante China, pero no de manera estrepitosa y menos cuando la propuesta es abandonar una década de trabajo en el mercado taiwanés.

¿Qué se había logrado con Taiwán?

Hay cinco reglas que hay que tener en cuenta con cada nuevo mercado: conocer la cultura del país, la manera de hacer negocios, las barreras o las obligaciones que se tienen que cumplir fuera de un libre arancel, los costos de logística y lo otro es bajo qué condiciones puedo aprovecharlo: si hay o no embajada, qué apoyos tengo. Con Taiwán ya habíamos logrado todo eso. La apertura a China nos ofrece una oportunidad buena, porque nadie ha dicho que debemos desaprovechar la oportunidad, el tema aquí es que hay que hacer las reglas del juego claras. El Gobierno nos lo ofrece (la relación con China), pero no hay un acuerdo claro.

En su análisis, ¿sienten que ha sido un proceso atropellado?

Sí, podemos ocupar esa palabra. Es atropellado porque es como que a la carrera, lo estoy haciendo ya y no importan las consecuencias. Nosotros hasta el momento no hemos tenido una notificación oficial, nos hemos enterado y se nos ha dicho que está en el Diario Oficial y lo que nos venimos a enterar es que la "denuncia" del TLC fue en diciembre. Entonces cuando se denuncia, está escrito en el TLC que al menos son seis meses de plazo para terminarlo, incluso se puede negociar con el otro país más tiempo. Esto no se vale, esto no se hace. Uno lo puede sentir como una traición a todo el esfuerzo que se ha hecho. En el caso del azúcar, que es casi el 90 % de las exportaciones con Taiwán, ya hemos escuchado que le estaríamos dejando el campo abierto a Guatemala. China ha dicho: "Les vamos a comprar el azúcar", y muchos han dicho que los azucareros no quieren. Pero no es eso. Esto se siente como que nos dicen: "Ya acépten-lo, ya déjenlo, les vamos a comprar su azúcar en esta oportunidad". ¿Y después? El azúcar en China tiene salvaguarda de un arancel del 90 %.

¿Una vez el país pone la denuncia ante el otro país quedan seis meses para que se ejecute?

Sí, en el Tratado está estipulado así, en cualquier tratado. Que después de que se notificó a las debidas partes, allí está el tema de por qué no se notificó a la Asamblea Legislativa. El Gobierno dice que no era necesario, pero nosotros creemos que sí. Porque un TLC ratificado luego se vuelve ley. Allí está la discusión.

En términos reales, ¿el sector exportador puede asumir este cambio de mercado?

Podría eventualmente, en este momento sí queda golpeado. Te doy un ejemplo: un exportador tenía un pedido y trabaja con alguien que le produce. Para el caso de los apicultores, ellos producen y el exportador es otra empresa. Entonces, ese producto que le habían pedido de Taiwán ya estaba contratado, pero ahora tengo que decirle al productor que ya no lo quiero porque ya no tengo el pedido. Si las cosas se hicieran en un proceso adecuado los resultados serían diferentes. Por eso es que decimos que como Coexport no es que nos estemos cerrados a China, y creo que nadie lo está haciendo. El tema es hacer esto con buena letra. Y ojalá sin perder el TLC con Taiwán. Porque creemos que en términos comerciales se pueden manejar las dos alternativas, pero sabemos que China ha puesto como condición terminar la relación comercial con Taiwán.

¿Qué esperan del nuevo Gobierno?

Nuestra solicitud al nuevo Gobierno es que sería muy bueno que lográramos mantener las relaciones comerciales con Taiwán y caminemos hacia China. Pero que no se pierda un mercado en el que has invertido tanto y todo ese esfuerzo se vuelva un gasto. Tenemos un pensamiento que es ¿por qué no seguir con los dos?