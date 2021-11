Sherwin Williams ejecutará inversión de $60 millones

Sherwin Williams Centroamérica ejecutará en los próximos años un plan de inversión para la modernización de su planta de producción en El Salvador, así como en sus programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Sherwin Williams Centroamérica fue fundada en 1959, lo que la convierte en la concesionaria más antigua de la marca de pinturas y barnices estadounidense Sherwin Williams. Desde sus instalaciones en El Salvador suple con sus productos a todo el mercado centroamericano, además cuenta con centros de distribución en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Con su plan de inversión, la empresa se propone expandir el mercado, mejorar sus instalaciones, adquirir nuevos equipos, desarrollar productos de alta tecnología e invertir en su personal.

En la actualidad, la empresa emplea a 1,600 personas en sus operaciones en la región, 700 de ellas en El Salvador.

"Esta inversión es un apoyo al desarrollo económico de nuestro país", apuntó María Teresa Umaña, gerente regional de Comunicaciones de Sherwin Williams Centroamérica.

Ayer, la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jean Manes, realizó un recorrido por las instalaciones de la planta ubicadas en Ilopango. "Es una empresa icónica de los Estados Unidos desde 1860 y está aquí en El Salvador desde hace más de 60 años", comentó la representante.

"Es impresionante el liderazgo que ellos (la empresa) están tomando en proteger el medio ambiente. Más impresionantes son los programas sociales que están liderando desde Sherwin Williams", añadió Manes.

Sostenibilidad

Sherwin Williams Centroamérica impulsa 30 programas de RSE enfocados en sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Tres de los edificios en su planta de producción han obtenido la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), la cual es extendida por U.S. Green Building Council.

De hecho, Sherwin Williams fue la primera empresa de El Salvado que obtuvo esta certificación.

Este "sello" reconoce a las edificaciones que lo reciben como edificios sostenibles por el ahorro que logran en electricidad y agua, por ejemplo.

En las instalaciones hay depósitos para reciclar vidrio, papel cartón, plástico, aluminio y metales. Lo que se obtiene con la venta de los materiales va a al programas de becas para empleados e hijos de los empleados.

El agua que se utiliza en los inodoros se obtiene, entre otras fuentes, de la lluvia y los aires acondicionados. El aire acondicionado funciona a base de agua y no de refrigerantes. Además, la compañía cuenta con un sistema integrado para el manejo de aguas, que incluye dos plantas para el tratamiento de agua, que les ha permitido infiltrar más agua de la que extraen. En 2020, infiltraron el equivalente a 6.1 millones de galones de agua (net positive water), según sus datos.

Desde el 2016 hasta la fecha, la empresa ha logrado reducir un 28.3 % de en su consumo de energía: tres millones de kilovatios hora ahorrados, lo que equivale a medio millón de dólares, "sin instalar un solo panel fotovoltaico".

"Sostenibilidad es igual a eficacia y eficacia es ahorro", dijo uno de los ejecutivos de la compañía durante el recorrido de Manes. Desde 2008, Sherwin Williams ha invertido en el país $40 millones para mejorar en sus edificios, protección del medio ambiente e innovación.