Si el bitcóin es tan bueno como aseguran, "¿por qué te tienen que dar $30 para que aceptés?": el análisis de un economista salvadoreño sobre la ley

El economista Luis Membreño cuestionó este lunes durante una entrevista televisiva en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) el porqué, si el bitcóin es tan bueno como el discurso del Gobierno asegura, se tienen que gastar $125 millones para convencer a la población de utilizar la criptomoneda.

"¿Porqué tenés que dar $30? Mejor vamos al fondo. Cuando aquí se dolarizó, no dijeron ´te vamos a dar $30 para que operés en dólar´, porque el dólar era una moneda aceptada mundialmente, porque parte de los salvadoreños la conocían, y se decía ´es mejor que el colón que tengo, es más estable, puedo viajar con ella´. ¿Por qué te tienen que dar $30 para que aceptés los bitcoines? Porque no es mejor que el dólar", señaló Membreño.

El economista considera que es "el sistema de bitcoines no funciona para transacciones" y "los salvadoreños no lo quieren".

"A mí me parece tan contradictorio. Tenés dólares, los vas a pasar a bictoines, y de ahí los vas a pasar a dólares. Entonces, ¿qué es lo que querés? Dólares. Tú tenés dólares y querés dólares, pero y para qué tenés que irte a bitcoines, ¿Qué ganás? Nada", criticó.

Por otra parte, Membreño cree que a El Salvador le conviene que las remesas sigan entrando en dólares y no en bitcoines, pues es con dólares que hace negocios internacionalmente, no en bitcoines. "No tiene ningún sentido meter ahora a un intermediario. Es como meter a un coyote en una venta. Un agricultor que le venda directo al mercado no le tiene que pagar al coyote para que haga la venta. Eso es lo que están haciendo con el bitcóin. Metiendo al coyote en medio, puede ser local o internacional", dijo.

Sobre la convertibilidad de bitcoines a dólares que el Gobierno ha prometido que será posible, Membreño advirtió que esto será posible mientras duren los $150 millones que el Ministerio de Hacienda desembolsará como fideicomiso que será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAl). "Es un supuesto muy grande pensar que $150 millones te va a permitir simplemente recibir en tu aplicación en en bitcoines, que vas a apretar un botón y se cambia y te depositan dólares... el problema para eso es que tenés que tener dólares y el fideicomiso de $150 millones no alcanza", dijo.

"Una vez que los $150 millones se pueden perder o queden trabados (cambiados) en bitcoines, la convertibilidad se acabó", señaló.

Además, Membreño criticó que "se nos ha vendido como que el bitcóin no tiene costo" pero que "todos sabemos que sí hay un costo, de la compra del bitcóin primero, y si alguien quiere ir a un cajero a cambiarlo tiene otro costo adicional".

"Vemos el ejemplo de una persona que metió $20 a una máquina de bitcoines y recibió $13 y algo en dólares, en el caso de El Zonte. Si tu venís y metés $20, en El Zonte o cualquier lugar que hay un cajero, te aparecen $13 en tu billetera electrónica. Después lo querés sacar a dólares sin hacer ninguna operación y te cobra $6 más. O sea, terminás con $7 sin haber hecho nada. Perdiste $13 solo en haber metido el dinero y sacado a través del sistema. En el mundo se sabe que en promedio cuesta entre el 8 % y 10 % el sacar dólares a través de bitcoines por transacción, esto no es gratis, nada es gratis, si al final es un negocio. Si no cobra nada la billetera de El Salvador, eso implica que tampoco tendrá ingresos para sobrevivir", dijo el economista.

Este lunes, el presidente Nayib Bukele aseguró que todas las transacciones en la app del Gobierno llamada Chivo -que aún no está disponible- no tendrán ningún costo, tampoco para sacar en efectivo en dólares las criptomonedas. Sin embargo, Bukele también ha asegurado que es una mentira de la oposición la obligatoriedad de recibir bitcoines y que es falso, pese a que la ley contempla claramente que todos los agentes económicos deberán aceptarlo y él mismo dijo que una mujer que venda en el mercado estará obligada a aceptar bitcóines.

¿Realmente propiciará la inversión?

Membreño cuestiona la idea del Gobierno sobre la necesidad de la Ley Bitcóin para atraer inversión a El Salvador, tomando en cuenta que "la inversión fluye en el mundo en dólares y no en bitcoines" y "todo el que viaja por el mundo viaja con dólares" pues "el dólar es como la moneda de transacciones mundial".

"Una empresa grande que va a venir a montar una fábrica en El Salvador no necesita la Ley Bitcóin. Necesita dólares, porque tienen dólares, operan en dólares y quieren llevarse dólares cuando tengan utilidades (ganancias), no quieren hacerlo en bitcoines", ejemplificó.

Agregó que "lejos de generar inversión, esto genera incertidumbre y temor, porque también sabemos que la gente que opera en bitcoines tienen dinero ilegal".

Para Membreño, el peligro es que El Salvador se convierta en "un país donde toda esta actividad ilegal venga a buscar dónde destinar su dinero", refiriéndose a hackers, terroristas, lavadores de dinero, corruptos de gobiernos y narcotraficantes que prefieren el uso de la criptomoneda por la dificultad de rastrear las transacciones.

"El bitcóin se crea para ir en contra de todo lo que está establecido. Que un gobierno quiera venir a aceptar eso ahora, y regular lo que no es regulable, es una contradicción, un sin sentido", manifestó.

Explicó que el hecho de que "vengan narcotraficantes, hackers o terroristas a decir ´quiero operar en bitcoines´ es lo más natural, pero que un Gobierno venga y diga: ´quiero cambiarle a todo el que quiera cambiar bitcóin a dólares´ es ilógico porque el sistema de bitcóin está hecho justamente para aislar a la persona que no quiere tener un control del sistema financiero internacional y que quiera mover dinero a través de una plataforma que no puede ver ni los sistemas de control internacional ni la banca".

¿Cuándo es propicio introducir una nueva moneda?

Membreño explicó que "cuando vas a cambiar una moneda es porque tenés un problema y lo vas a resolver con lo que hagás", pero cuestiona sobre cuál era el problema de operar en dólares en El Salvador para necesitar introducir la criptomoneda.

"Si no tiene ningún sentido establecer esto del bitcóin porque no vas a ganar nada que no vas a ganar con dólares, entonces debería derogarse la ley", opinó; pero advirtió que no es algo en lo que el Gobierno dará marcha atrás porque "está clarísimo que viene del presidente de la República (Nayib Bukele) y su hermano".

"Mucha gente tenía la expectativa de que esto se iba a derogar o ser voluntario", dijo, pero consideró que si no se derogó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general a pesar de la presión de Estados Unidos, menos ocurrirá con la Ley Bitcóin.

"Lo que toca es ver para adelante. Qué vamos a hacer como ciudadanos si no estamos de acuerdo con esto, y si toca operar con esto, cómo lo vamos a hacer. Todas las implicaciones que tiene a nivel contable, de auditorías, de riesgos, de negocios, de familia", dijo.

Añadió que la diferencia de lo que ocurrirá en El Salvador con lo que ocurre con quienes ya usan bitcoines en el mundo es que esta es gente que está dispuesta a especular con dinero que le sobra. "Una cosa es que especules con $100 que te sobran y otros que sean $100 de tu comida, tus hijos, lo necesario para vivir", indicó.

Sobre la obligatoriedad

El economista indicó que "mientras sea obligatorio, y sigue siendo obligatorio porque no se ha cambiado el artículo siete, lo que va a circular en El Salvador serán bitcoines de manera electrónica, y por tanto, si a uno le pagan en bitcoines uno va a tener que pagar en bitcoines", pues "es una cadena".

Membreño dice que "no es cierto que se va a pagar en dólares", pues "se va a pagar con lo que la gente vaya recibiendo" y "en la medida que vaya pasando el tiempo el dólar va ir desapareciendo y el bitcóin va a ser el que se va a quedar circulando" digitalmente.

"Una economía solo puede estar dolarizada si tiene dólares. Pero si lo que se está incentivando es que no entren dólares, si lo que se dice es ´mire, no mande su remesa en dólares, sino que en bitcoines´, eso quiere decir que esa cantidad de dólares ya no va a entrar al país", expuso.

Sobre lo que puede ocurrir, Membreño señala como una posibilidad que "entren más dólares de los que salen, y con esto podría ser que entren mucho menos dólares y que salgan más, porque esto incentiva a que muchos que tienen bitcoines en el mundo vengan y los cambien en El Salvador".

"La suposición que se hace ahí por parte del Gobierno es que la gente va a venir, va a traer bitcoines, los va a venir a cambiar y se quedará invirtiendo en El Salvador. Pero eso no es totalmente cierto", consideró.