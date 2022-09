“Si realmente crees que el bitcóin va a subir es absurdo que lo gastes”: Expresidente del BCR

El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, hace una evaluación de la implementación del bitcóin (BTC) como moneda de uso legal en el país a un año de la entrada en vigencia de la Ley. Él asegura que contrario con lo que pasó con la dolarización hace 21 años, su aceptación y uso no han sido nada exitosos. Además, que no ha logrado cumplir los principales objetivos que decía el gobierno, como era apoyar la inclusión financiera y reducir el costo de los envíos de las remesas al país.

¿Cuáles considera que han sido los beneficios de la legalización del bitcóin para el país?

Los beneficios a la fecha no los miro muy claros. Si examinamos los dos objetivos principales que decía el presidente que se iban a conseguir, como el de las remesas, no se ha conseguido. Todavía el BCR señala que a julio, las remesas que vienen por billeteras digitales son menos del 2 %; probablemente porque los salvadoreños intentaron utilizarlo al comienzo y probablemente se dieron cuenta de que no es más barato enviar los dólares a través del bitcóin. Por tanto, esos $400 o $500 millones que el presidente decía que se iban a ahorrar en pago de comisiones no se han ahorrado.

Y el otro objetivo de la inclusión financiera de entrada tampoco se ha logrado. Los que más sufren de falta de acceso a servicios financieros son los pobres, y Samson Mow ha dicho que el bitcóin no es para pobres, el asesor del gobierno para los bonos bitcóin ha dicho que el bitcóin no es para pobres. Entonces los dos primeros objetivos no se han logrado y la emisión de los bonos bitcóin no ha resultado, ni creo que vaya resultar.

“El tema de la ciudad bitcóin es una locura; pero además, el modo de financiamiento también es una locura, o sea es un coctel de locuras”.

¿Considera que no la van a hacer?

Creo que no la van a hacer. Aquí el factor principal es el tema del precio pero como quiera que sea no ha sido una apuesta exitosa hasta el momento. Yo no soy de los que piensan que ya fracasó, porque no descarto que cuando el bitcóin salga del criptoinvierno pueda recuperarse, pero hasta el momento sí creo que ha sido una apuesta fallida.

¿Fallida porque no ha logrado los objetivos? pero, ¿considera que ha habido otras afectaciones directas al país?

En el país a un año de la dolarización ya casi se habían retirado todos los colones y el dólar circulaba masivamente; y a un año del bitcóin, casi no se usa. Ahí ves el contraste entre el éxito de la (implementación) de dolarización, versus el éxito del bitcóin, porque la gente no lo usa como moneda de curso legal.

La afectación, es ciertamente porque si el gobierno no ha vendido los bitcóin que compró, porque todos los que ha comprado, a excepción de la última tanda, lo ha hecho a precios por arriba del precio actual. Ahí hay una pérdida no realizada, claro el argumento de ‘pero no se ha vendido, entonces no se ha perdido’, es cierto, pero hay una pérdida no realizada. Y hay un costo de oportunidad porque has invertido recursos en esta inversión que no está dando los resultados que se esperaba... Si el precio hubiera estado subiendo, creo que podría haber habido oportunidades de "trading" para sacar recursos, pero ni siquiera eso se ha podido hacer.

Lo único que tenemos es el gasto fiscal para el dinero que se metió al ecosistema Chivo con el préstamo del BCIE, que hay pagar obviamente, aunque sea a un interés bajo; entonces, hasta el momento, creo que los costos para el país han sido mayores que los beneficios sin lugar a dudas.

¿Para usted, la adopción frenó las negociaciones del FMI?

Según el FMI, fue un factor que incidió en que las negociaciones se entramparan. ¿Cómo le pones un valor monetario a eso? pero es un costo sin duda alguna.

¿Y a nivel de riesgo del país, afectó?

También, aunque en otro escenario institucional el riesgo país no se hubiera disparado como se ha disparado, aunque hubiéramos tenido Ley bitcóin. Pero es el conjunto de factores, creo que también ha contribuido a empeorar el riesgo país, aunque no sea, el factor principal, debe ser un coctel de factores.

Después de la legalización las agencias también empezaron a bajar las notas...

Pero ahí el problema es que estuvo de por medio la negociaciones con el FMI, entonces se combinan las dos cosas.

Es difícil saber exactamente, qué parte del problema se debió al bitcóin y qué parte se debió a que las negociaciones con el fondo se detuvieron. Pero sí ha afectado, no cabe duda.

¿Se podría rescatar algo de esta implementación?

La apuesta por el dinero digital me parece que está bien. La apuesta por la bancarización de los sectores excluidos de servicios financieros también está bien, pero el vehículo o la herramienta escogida creo que no; fue un error haber usado el bitcóin.

Debería haberse implementado algún sistema digital de pagos como lo han hecho países en África... y ampliar el acceso a los servicios financieros básicos a sectores que jamás lo habían tenido.

¿Cómo evalúa la transparencia del proceso y cómo afecta la imagen del país?

La falta de transparencia es un mal endémico de este gobierno, no solo en el tema bitcóin, sino que en todo. Creo que no habíamos tenido en muchos años un gobierno más opaco, más falto de transparencia que este. Desde luego eso se manifiesta también en el tema bitcóin y es una característica distintiva del Gobierno en todos los ámbitos.

¿Qué se puede cambiar para que funcione?

Algo básico sería lo que el propio FMI ha exhortado al gobierno, que es derogar por lo menos el artículo 7 de la ley que es el de la obligatoriedad. Creo que esto hay que hacerlo ahora, claro toda la inversión que se hizo en el tema de los cajeros... pero desde luego si la gente no usa el bitcóin no tiene sentido tener cajeros que no se usan, pues mejor se retiran porque de alguna manera requiere costo de mantenimiento. Creo que rescatar el tema del bitcóin no lo veo muy factible, el gobierno como te digo debería buscar impulsar la inclusión financiera a través de otros mecanismos. Pero desde luego reconocer eso para el gobierno actual es algo difícil de pensar, este gobierno no da su brazo a torcer fácilmente.

Volviendo al tema de los bonos bitcóin, el hecho que el país haya presentado este plan y el de Bitcóin City, y que no se haga, ¿le hace perder también credibilidad?

Por supuesto, lo que pasa es que la gente se olvida rápido de las cosas... El tema de la ciudad bitcóin en sí misma es una locura, desde el modo de financiamiento; pero además, el modo de financiamiento también es una locura, o sea es un coctel de locuras. No creo que vaya a prosperar. También hay que reconocer que la caída del precio del bitcóin ha sido un factor clave probablemente si el bitcóin estuviera ahorita en $150 mil, quizás sí los bonos se hubieran emitido. Y probablemente se estaría iniciando la construcción de Bitcóin City, pero como no ha ocurrido así, no creo que vaya a ocurrir así por lo menos en el corto plazo porque creo que este criptoinvierno va a durar un año o más.

Ha caído fuertemente desde el fin de semana, también se dice que no es un activo transaccional

No lo es, Michael Saylor lo dijo de una manera más clara: ‘que el bitcóin no era para estar pagando cafés, ni comprando pizza’. Hay una contradicción, me parece entre usarlo con motivos transaccionales o usarlo como mecanismo de inversión. Si vos realmente crees que el BTC va a subir a un millón o lo que sea de precio, es absurdo que te lo estés gastando en comprar gasolina o café. Es como cualquier activo de inversión. Si uno tiene oro y el precio del oro va a ir en escalada hacia arriba, no te lo vas a estar gastando en comprar. Si realmente uno cree que es un activo de inversión, vas a invertir y vas a acumular. Hay una contradicción en sí misma entre los dos posibles usos del bitcóin como moneda o como activo de inversión.

¿Si el gobierno lo que quería era comprar bitcóin para tenerlos como reserva, era necesario hacer esta ley?

No hay ninguna vinculación entre una y otra cosa. Lo que el gobierno está haciendo con la compra de bitcóin no tiene ningún respaldo legal. Con la ley no se respaldan esas compras. Es un tema de abogados obviamente, pero está en limbo jurídico. No, es que la ley lo faculta, pero tampoco lo prohibe; aunque los jurídicos dicen que en términos de derecho público la ley tiene que decir que lo haga para que podas hacerlo.