Sindicato denuncia el despido de secretario

La Asociación Sindical de Trabajadores de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (ASTCEPA) del puerto de Acajutla denunció, mediante un comunicado, el despido de su secretario general Gustavo Corleto, el pasado 8 de julio.

"Esta acción se realizó sin seguir procedimiento alguno, y sin alegar causa justificada que los respalde. Consecuentemente es una acción contraria a la Constitución de la República, las legislaciones aplicables y tratados ratificados por El Salvador", dice el documento publicado por la organización.

"Esta acción la interpretamos como un acto encaminado a atentar en contra de ASTCEPA y atemorizar a nuestros afiliados, conducta que nos parece inaceptable y anticonstitucional", agrega el comunicado.

ASTCEPA alega que, según el art. 47 de la Constitución "los directivos sindicales gozan de protección en el desempeño de sus labores, y por ende no pueden ser despedidos, trasladados, ni desmejorados en sus condiciones laborales, a no ser que sea por justa causa y tramitada ante la autoridad judicial competente". Dicen que este no es el caso de su secretario general.

"Ningún juez de lo laboral ha conocido, y mucho menos establecido causa alguna que sea razón suficiente para despojar a nuestro Secretario General de su empleo", afirma el sindicato.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó una reacción de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), encargada de administrar el puerto de Acajutla sobre la motivación de despido, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Tras el despido, ASTCEPA anunció que presentará una demanda ante el Juzgado de lo Laboral de Sonsonate, y que denunciará el caso ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).