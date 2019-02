Solo 12% de las mypes recibe financiamiento de la banca

La micro y pequeña empresa (mype) representa la mayoría del empresariado nacional, y ha sido llamada en varias ocasiones como "el motor" de la economía salvadoreña. Sin embargo, este sector siempre se ha quejado de la falta de apoyo en cuanto a las fuentes de financiamiento al momento de iniciar un negocio. Esto ha sido confirmado por la más reciente Encuesta Nacional MYPE, la cual sostiene que en 2017 el 67 % de las mypes financia sus negocios con ahorros propios.

La investigación, realizada por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), también indica que otra fuente de financiamiento importante de los emprendedores, micro y pequeños empresarios son los préstamos hechos por familiares y amigos, ya que en 2017 representó el 9.3 %. Es decir, si esto se suma con el dato del autofinanciamiento, se llega casi al 77 %.

Asimismo, en el estudio se encuentra que la segunda fuente de financiamiento de las mypes son los créditos de la banca comercial o privada (10.7 %). Mientras que las fuentes públicas o estatales (que incluye bancos, Ministerio de Economía, CONAMYPE, entre otros) apenas aportan el 1.514 % del financiamiento de dicho sector.

"Este informe revela que continúa vigente el hecho de que las empresas tienen diferentes niveles de accesibilidad a financiamiento de acuerdo con su tamaño. Es decir, que existe la hipótesis de que en El Salvador el acceso a financiamiento mejora sustancialmente en mypes de mayor tamaño y de mayor nivel de desarrollo. Dicha hipótesis se sigue confirmando", se lee en la Encuesta Nacional MYPE.

En cuanto al nivel de accesibilidad a financiamiento con una entidad financiera, el estudio afirma que los negocios más pequeños calificados como emprendimientos, dado el poco nivel de flexibilidad que exhiben las políticas crediticias, tienen escaso acceso a con las instituciones financieras.

En ese sentido el estudio señala que, en 2017, el 77.2 % de las mypes no solicitó créditos, mientras que el 22.3 % sí lo hizo. "Lo anterior comprueba que las empresas del segmento mype no acuden al financiamiento bancario debido a que no llevan procesos contables y su negocio se encuentra en la informalidad, lo cual es requisito indispensable de las entidades financieras para todo solicitante de crédito en el país", añade el documento.

Por otro lado, la encuesta revela que solo al 3.3 % de las mypes que solicitaron créditos productivos en 2017 se les negó. Complementa que los motivos principales por los cuales les fue negado fue por falta de una garantía hipotecaria, por no tener una firma solidaria o fiador, por falta de garantía prendaria, por no ser una empresa formal, por tener un récord crediticio deteriorado y por falta de contabilidad.

Entre otros datos, las mypes del sector comercio fueron las que más solicitaron créditos (53.4 %), seguido por el de servicios (31.9 %) e industria (14.2 %). Sectores como transporte, construcción, minas y canteras se distribuyen el 0.5 % restante.

La presidenta de CONAMYPE, Ileana Rogel, asegura que uno de los elementos que buscan intensificar este año es lograr que haya más disponibilidad de crédito para las mypes. "Creemos que en este aspecto nos ha faltado presionar más porque no somos la instancia responsable. Estamos coordinando con el BCR, pero no camina a la velocidad que nosotros quisiéramos", agregó.

"También creemos que la CONAMYPE requiere de mayor asignación presupuestaria. Hay bastante demanda y no logramos dar abasto con lo que las mypes nos están solicitando. Este año, en la autónoma, hemos podido experimentar que el tema financiero es insuficiente para ir al desarrollo de este tejido empresarial", opinó Rogel.

La encuesta fue hecha durante mayo y junio de 2017. El estudio cubrió los 14 departamentos del país y 115 municipios que incluyen la zona urbana y rural.

La muestra fue levantada por 10,000 encuestas respondidas por los propietarios de las mypes, sus empleados o familiares de los empresarios.

Según estos datos actualizados hasta 2017, en ese momento había cerca de 317,795 unidades económicas, de las cuales el 33.92 % son clasificadas como emprendimientos, mientras que el 60.76 % son microempresas y el 5.32 % son pequeñas empresas.

Informalidad de las empresas

La Encuesta MYPE también confirmó que los empresarios salvadoreños que se mueven en el sector informal en la economía nacional siguen siendo la mayoría. El documento arrojó que el 74.78 % de las empresas encuestadas no tiene registro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La presidenta de CONAMYPE opinó sobre los resultados de la encuesta. Se refirió sobre la cantidad de empresas informales que operan en el país. Dijo que no tienen un registro de las unidades mypes que pasan por la CONAMYPE.

"No tenemos el global de todo el segmento. De las que pasan, tenemos que aclarar que no podemos obligar a las empresas a que se formalicen. Esa es una decisión del empresario. A 475 les ayudamos a que formalizaran su proceso de registro de IVA o en el ISSS. Es un número pequeño, comparado con las 11,000 y con el gran universo de mypes. Sin embargo, nosotros damos capacitaciones para incentivar la formalización de las empresas", detalló Rogel.