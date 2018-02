Solo 44 nuevos cotizantes a las AFP en 2017

El actual sistema de pensiones se estancó el año pasado, ya que el crecimiento en la cifra de cotizantes fue casi nulo. Según las cifras que recoge la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el año pasado, el incremento de cotizantes, es decir, de personas inscritas a una AFP y que están ahorrando, fue de apenas 44, cuando un año antes fue 22,033.

El Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) registra a los afiliados, que son las personas inscritas ya sea en AFP Confía o AFP Crecer y que cuentan con un NUP. Sin embargo, no todas estas personas están ahorrando para la jubilación. Quienes sí lo hacen son los cotizantes; es decir, las personas que aportan una parte de su salario más el aporte del empleador.

Así, 2017 cerró con más de 3 millones de afiliados, 139,337 más que en 2016. En cuanto a los cotizantes, el año cerró con 711,758, solo 44 más que en 2016, cuando fueron 711,714. Tras esta tendencia está la reducción de cotizantes, que reportó la AFP Crecer, de 2,328, cuando la AFP Confía aumentó en 2,372.

Según la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensión (ASAFONDOS), de los afiliados al SAP, alrededor de 1 millón de personas son trabajadores dependientes, es decir, empleados, y casi 2 millones están registrados como trabajadores “independientes” o trabajadores por cuenta propia, o sea, sin empleador.

La gremial informó que, “de acuerdo con lo establecido en la Ley, los trabajadores dependientes están en la obligación de cotizar, y los independientes lo realizan de forma no obligatoria. No obstante lo anterior, existen casos de trabajadores dependientes que no registran cotizaciones en un período determinado”; esto se debe a casos como incapacidad y permisos sin goce de sueldo.

Aun así, un incremento de 44 en la cifra de cotizantes sale de lo ordinario, puesto que es muchísimo más bajo que en otros años. Por ejemplo, de 2015 a 2016, el incremento fue 22,033 en los cotizantes y de 140,740 en afiliados.

En otras palabras, lo que las cifras arrojan es que, aunque el sistema de pensiones ha mantenido su ritmo de crecimiento en cuanto a afiliados, el año pasado se estancó en cuanto a cotizantes.

Para la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), esto es un reflejo de los problemas que tiene la economía salvadoreña para generar fuentes de empleo, específicamente empleo formal.

“El empleo formal no ha incrementado, y ese es uno de los llamados que le hemos hecho al Gobierno”, señaló el presidente de la gremial, Luis Cardenal, y agregó que, cuando se habla de que no hay condiciones para invertir, es la población la afectada, porque no se crean los nuevos empleos.

María Elena Rivera, analista de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), agregó que el comportamiento de las cifras del sistema de pensiones está relacionado con el bajo crecimiento de la economía salvadoreña, que no está generando suficiente empleo formal, y mucho menos empleo decente; es decir, aquel que, además de las prestaciones de ley, permite al trabajador tener una movilidad social; o sea, dar un salto en su calidad de vida.

Mientras que para Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), una variable que podría estar afectando en la creación de empleo formal es el bajo nivel de inversión pública.

3,068,266

Personas estaban inscritas al SAP al cierre de 2017; es decir, registradas en la AFP Confía o en la AFP Crecer, según la SSF. No todas estas personas están ahorrando.

139,337

Personas se afiliaron a las AFP en 2017, pero solo hay 44 nuevos cotizantes; es decir, inscritos que están ahorrando.

711,758

Personas estaban ahorrando en las AFP hasta diciembre de 2017, solo 44 más que en 2016. Del total de afiliados, 2.3 millones no ahorran.