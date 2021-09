Solo 46.8 % de las mujeres productivas tendrá empleo

El panorama no se ve alentador para las mujeres en materia laboral, pues según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habrá a escala mundial 13 millones de mujeres menos con empleos en este año, en comparación con 2019, y solo el 43.2 % de las mujeres en edad de trabajar estarán empleadas, frente al 68.6 % de los hombres.

La afectación del trabajo femenino a causa de la pandemia de covid-19 tuvo que ver con los sectores a los cuales ellas se dedican especialmente, como son los de servicios y comercio, entre los que destacan el sector turístico (alojamiento), educación y salud.

En El Salvador, por ejemplo, muchas empresas aún no se activan o no lo harán indefinidamente. Según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), 770 empresas aún no se han reactivado después del cierre total por la pandemia.

La OIT, en la reseña "Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recuperación de la covid-19", informa que no todas las regiones fueron impactadas de la misma manera. Por ejemplo, América experimentó la mayor pérdida de empleo femenino (-9.4 %) y en segundo lugar los Estados Árabes.

El organismo resalta el desempeño de países como Colombia y Chile, donde aplicaron subsidios salariales altos para las mujeres o reforzaron la asistencia a las empresarias, en otros abrieron cupos para que más mujeres se beneficiaran con empleo público.

"Construir un mejor mundo de negocios lleva implícito el de garantizar la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles de la sociedad, la empresa y la política pública, con más razón en tiempos de pandemia", dijo Marina Abal, líder de People Advisory Services (PAS) de la firma consultura EY (Ernst & Young).

Para EY, algunas maneras de "ayudar a nivelar el campo de juego para las mujeres en posiciones de liderazgo están asegurarse de que la dirección esté equilibrada a nivel de géneros pues esta pluralidad creará mejores oportunidades de mitigar los sesgos inconscientes y evaluar a los líderes". También ayudará reconocer dónde existen los estereotipos con el fin de evitar sesgos inconscientes en la contratación, las decisiones de ascenso, la evaluación del desempeño y el salario.

El apoyo a empresarias y microempresarias afecta de manera positiva en las comunidades. La encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jean Manes, dijo recientemente "siempre creo en poner a las mujeres en el centro de todo, de nuestras políticas y de nuestros programas y de nuestra estrategia. Sabemos que cuando apoyamos la vida de una mujer no solo cambiamos esa vida sino a una familia, a una comunidad. Las mujeres tienen este nivel de impacto".

Para construir "un futuro más justo", la OIT dice que los países deben invertir en la economía del cuidado "porque los sectores de la salud, la asistencia social y la educación son importantes generadores de empleo, especialmente para las mujeres". Además instan a fomentar el acceso universal a protección social integral, con el fin de reducir la brecha de género en este aspecto. La OIT además sugiere promover que más mujeres participen en los órganos que toman decisiones y el diálogo social.