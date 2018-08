Solo el 22% de los salvadoreños cuentan con un seguro: Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros

En El Salvador solo 22 % de la población cuenta con algún tipo de seguro, lo que significa que 78 % está desprotegido ante cualquier tipo de desastre, por lo que la Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros (ASES) lanzó ayer una campaña para promover el producto.

El presidente de la gremial, Pedro Geoffroy, explicó que las personas que no cuentan con un servicio deben "responder con sus propios recursos o bien endeudarse, al momento de tener que enfrentar las consecuencias económicas que traen consigo los percances". Por su parte, Ana Yansi de Montano, vicepresidenta de ASES, explicó: "Con esta campaña queremos desmitificar dos ideas equivocadas en la mente de las personas que no tienen un seguro: no me alcanza y no lo necesito. De tal manera que podamos cumplir el objetivo de que más salvadoreños cuenten con un seguro".

El sector asegurador ha enfrentado en los últimos años un bajo crecimiento y ha reducido su participación en la economía, que se mide como el total de ingresos por primas en relación al Producto Interno Bruto (PIB). Una de las apuestas es crecer en los meses que faltan, pues es la temporada en la que muchos asegurados suelen renovar sus contratos.

La campaña contará con diversos materiales de audio y video, y se difundirá en las redes de las empresas, para contar la historia de los percances que le ocurren a un personaje.



"Uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la población acerca de los peligros a los que se está expuesto; mostrarles que hay un seguro para cada necesidad y que estos son cada día más accesibles", enfatizó Montano.