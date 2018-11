"Somos una cadena salvadoreña que sirve a los salvadoreños"

Don Francisco Calleja está a la cabeza de uno de los grupos empresariales de mayor trayectoria en El Salvador. El Grupo Calleja celebra este año su septuagésimo aniversario, y lo hace, entre otras cosas, con la apertura de su sucursal número 100.

Están celebrando siete décadas, y ahora llegan a la sucursal 100, ¿qué ha implicado para ustedes todo este camino recorrido?

Es realmente necesario, primero, analizar de dónde venimos. Si uno recuerda la historia, no se cree lo que ha pasado. Mi padre, que fue la primera persona de la familia que tocó un supermercado y trabajó en él como colaborador. Mi padre trabajó en productos cárnicos en el primer supermercado que hubo en el país, en 1950. Desde entonces no se movió del tema de supermercados.

Más adelante usted se involucra y lo vuelven un negocio familiar...

Cuando yo regresé al país, en 1963, en diciembre serán 55 años de ello, decidimos que lo más acertado sería comprar el supermercado donde él trabajaba, que era el Selectos Caribe.

Tuve la oportunidad en mi juventud, y a medida que iba creciendo, de ver de cerca qué era un supermercado, qué era el trabajo de un supermercado, y por qué mi padre estaba tan enamorado de ello. Desde muy joven, desde los 11 años, en vacaciones trabajaba en el supermercado, haciendo diferentes actividades, poco a poco le tomé el gusto. Ahora tengo 55 años de trabajar en la empresa y estamos celebrando siete décadas de que mi padre se inició en ello.

¿Cuánta gente trabaja ahora con ustedes?

Es grato recordar lo que llamábamos el supercito, una pequeña sala con 11 colaboradores, que no recuerdo si esa cifra nos incluía a mi padre y a mí, y ahora ver cómo ese número ha cambiado paulatinamente a más de 7,000 colaboradores directos, y si sumamos más de 4,000 que los pagan los proveedores, son más de 11,000 colaboradores que estamos sirviendo a nuestra clientela. Recuerdo días difíciles cuando una cliente me decía: "Paco, salgo molesta porque no he encontrado tal producto, porque no me han atendido bien", y yo pensaba: si ella sale y comenta su malestar y esto se corre entre sus amigas nos vamos a quedar sin clientela.

Ustedes dan un paso importante en la ampliación de sus operaciones en plena guerra, ¿por qué lo hicieron así?

En 1988 dimos ese paso grande. Mi padre murió cuando teníamos cuatro supermercados. Yo quisiera comunicarle a él, 44 años después de su muerte, cómo su empresa ha crecido. En 1988, en plena guerra, en plena crisis del país, decidimos comprar la cadena que competía con nosotros, el supermercado Todos, y allí prácticamente duplicamos el número de tiendas. Recuerdo que muchos de los amigos nos decían precisamente que era la locura más grande que se podía hacer en ese momento, que todo mundo estaba vendiendo, que cómo era que estábamos pensando en comprar e invertir, si el país no tenía futuro. Allí fue cuando se fortaleció la filosofía de la empresa: si se quiere una empresa que se desarrolle, hay que invertir, sin pensar si es en tiempos de crisis o en un buen momento. Esa filosofía se ha mantenido y hemos invertido de forma constante en momentos buenos, regulares y malos.

Y ahora abren su sucursal 100.

Ahora llegamos a este momento, que a mediados de mes iniciamos la sala número 99 y Dios mediante este día vamos a inaugurar la sala 100. La anterior está por el lado de Nejapa, y esta estará ubicada en San Marcos. Si usted me pregunta qué pensamiento tengo ahora, le diría que en mi mente no cabía que podíamos abrir 100 tiendas. Lo que empezamos con un supercito en San Salvador ahora se ha convertido en una empresa que atiende en todos los departamentos del país, y una cantidad de transacciones importante.

¿Cuál ha sido el modelo de negocios que les ha permitido llegar hasta aquí?

Empezamos con una clientela muy limitada, en momentos que era difícil trabajar en un supermercado porque la gente no estaba acostumbrada, hubo que mostrarles las ventajas y la comodidad que ofrece comprar en un supermercado con buena ambientación y equipo, con producto fresco y refrigerado. Esto también ha sido gracias a nuestros colaboradores, quienes han hecho suya la misión de servir a todos los salvadoreños como ellos quieren ser atendidos. Esa mística de trabajo es nuestra principal fuerza de negocios. Hemos competido y estamos compitiendo con cadenas multinacionales, y gracias a Dios, a nuestros colaboradores, a la gran familia Calleja, hemos logrado mantener ese liderazgo, y si es posible, incluso queremos incrementarlo.

¿Esa ha sido la clave del éxito?

Primero quiero aclarar que no es mi éxito, sino de la gran familia Calleja, sin ellos no habríamos podido llegar ni a primera base. Hay muchas razones para estar donde estamos. El recurso humano, nuestros colaboradores, es número uno sin discusión. Habernos ganado la confianza de la mayoría de salvadoreños es la segunda. ¿Cómo se logró? A base de servir día a día, 365 días al año, con la mayor excelencia de servicio. No perder ese rumbo nos da la confianza de que en el futuro vamos a saber seguirnos ganando a los salvadoreños, para que Súper Selectos, aunque yo ya no lo vea. El Salvador sigue y me gustaría, cuando deje de trabajar aquí, pensar que la marca Selectos seguirá sirviendo a los salvadoreños y para eso estamos trabajando y preparando a nuestros colaboradores. A la clientela hay que darle lo que quiere recibir, no solo es servicio, vender productos con un buen surtido, y quizás lo más importante, lograr que esa clientela, que los salvadoreños se sientan en los Selectos, como una continuidad de su hogar.

Ustedes le han apostado mucho a la compra a proveedores locales, ¿qué resultados han tenido con esto?

Este trabajo en el que estamos es bien realizador, además de crear empleo y ayudar al desarrollo del país, es bien importante haber creado empresarios y haber ayudado a que crezcan. Las marcas que había antes eran de fuera del área, ahora quizá el 10 % son de fuera. De hecho, se ha logrado que muchas multinacionales hayan venido a invertir, y se encuentre en ellas producto local. Hay un tema especial, a los proveedores los consideramos socios, estamos en una lucha con ellos para lograr un ganar-ganar. Necesitamos que sean fuertes, que estén sanos, y que ellos puedan atendernos de la mejor de las maneras. Me da felicidad saber que seguimos trabajando con 10 empresarios que comenzaron junto a nosotros hace 55 años. Además, tenemos el programa Cultivando Oportunidades en el área de producción agrícola. Aquí había mucha capacidad, pero lo que vendíamos venía de fuera del país. Poco a poco se fue desarrollando esta actividad, se logró generar productores que antes no tenían capacidad de vivir de sus cultivos porque estaban en condiciones muy difíciles ni se les pagaban los precios que el producto ameritaba tener. Ahora tenemos 3,000 proveedores que no solo son proveedores, son empresarios que están viviendo de su trabajo y de su esfuerzo. Nos sentimos muy satisfechos de haber sido parte de ese éxito.

¿Cuáles son sus perspectivas de crecimiento para este y el próximo año?

Estamos a un mes de cerrar 2018 y damos gracias a Dios de hacerlo con un crecimiento sano, debido exclusivamente a la preferencia de los salvadoreños. Hay una gran identificación con la cadena salvadoreña que sirve a los salvadoreños. En 2019 se hará el mayor esfuerzo para que sigamos atrayendo a más salvadoreños, no hay satisfacción más grande en este negocio que haber conocido a varias generaciones, ya hay cinco generaciones que en un momento dado han comprado en Selectos, nos han favorecido con su fidelidad, y confiamos en que las siguientes generaciones continuarán igual. Debemos ganarnos su confianza y satisfacer sus necesidades.

¿Cuál es el siguiente paso, después de esta apertura de la sucursal 100?

Seguir con la misma historia, empezamos con uno y ahora hay 100. Esperamos que vean 120, 150, 200 sucursales, que estemos sirviendo a todo El Salvador en los puntos de venta que El Salvador nos reclame y nos pida. Como prueba, estamos trabajando ahora en nuevas sucursales. La filosofía de invertir, crear empleo, dar servicio, tiene que ser en momentos buenos, regulares y malos, y así espero que los que me sucedan conserven esta filosofía.

¿El Salvador ofrece un buen clima para las inversiones?

No visualizamos mucho el clima sino el país, hemos tenido, tenemos y vamos a tener gran fe y confianza en El Salvador y en el futuro de los salvadoreños, no hay que buscar el clima ideal sino mantener el rumbo, seguir sirviendo donde nos llamen a servir. Hemos servido con gobiernos de todo tipo, militares, de toda ideología, y vamos a seguir invirtiendo, y no solo eso, sino seguir sirviendo a los salvadoreños. Nuestra filosofía es el servicio de excelencia que debe seguirse dando sin tomar en cuenta diferencias en religión, ideología o ingresos, a todos se sirve de igual manera y deben salir satisfechos de la visita que han hecho a nuestras tiendas. Además creemos que es importante el aporte que podemos dar. La parte social la tenemos, empezando por nuestros colaboradores, pero luego tratando de cubrir nuestras obligaciones con total apego a la ley. Algo que nos satisface enormemente es ser una de las dos empresas que más recauda fondos para el fisco. El año pasado fueron más de $144 millones que recaudamos para Hacienda, nos satisface porque bien utilizado se irá para servicio de la comunidad, en escuelas, comunidades, en tratar de salvaguardar al salvadoreño de la violencia, y ojalá Dios nos dé la oportunidad de seguir cumpliendo la labor de respetar las leyes en el país.