Sondeo: "No sé de esa moneda", "no sé" y "desconozco" responden salvadoreños ante la entrada en vigencia del Bitcóin en menos de un mes

A menos de un mes para que el Bitcóin sea moneda de curso legal en El Salvador, el salvadoreño de a pie dice no tener mayor información sobre su funcionamiento; incluso, algunos no saben que su utilización ya ha sido aprobada por las autoridades legislativas salvadoreñas, por el voto de 62 de los 84 diputados de la actual asamblea legislativa.

"Eso lo han aprobado ellos, pero para aprobar una ley así tienen (los diputados) que consultar a la ciudadanía, al pueblo. Eso lo aprobaron ellos, no nosotros", dijo Mohamed Martínez, quien se dedica al trabajo de bienes y raíces.

A su criterio, esa no puede ser una ley de la república, ya que no ha sido consultada con la gente. Según él, la circulación de una moneda no puede ser impuesta de esa forma ya que atenta contra la libertad de las personas. "No sé qué van a hacer o qué va a pasar, en mi caso seguiré utilizando el dólar, que también fue impuesto por otro presidente", agregó. "Eso funciona para el gran capital, pero no para una población que no tiene ni para comprar un café, pero no consultaron al pueblo, aquí aprobaron esa ley en cinco días", declaró Martínez.

José Barrientos, quien trabaja como albañil, dijo que no tiene información de la forma en que va a funcionar la nueva moneda, ya que el gobierno no ha explicado nada. "Veo las noticias y leo, escucho radio, veo noticias en redes sociales, pero no he visto nada de esa moneda. No la voy a usar, voy a seguir con el dólar. El gobierno no ha informado nada", comentó.

Según él, hay mucha confusión y poco claro sobre la forma de usarla. "Los amigos y los compañeros hablan de que nos van a pagar con Bitcóin, pero no sé nada, no sé si es cierto", agregó Barrientos.

Karla Zaldaña, quien está desempleada y tiene una hija pequeña, considera que no se ha escuchado mucha información. "Vi que la habían aprobado, que se puede utilizar, pero no sé nada de eso. Por el momento no estoy trabajando; antes me pagaban en dólares, hoy no he escuchado nada", comentó la joven madre.

"Desconozco todo de esa moneda, no sabía que han aprobado ese Bitcóin", dijo Luis Marroquín, quien vende accesorios para teléfono en el centro de San Salvador, entre ellos cables, audífonos, protectores, y otros accesorios. "Lo que medio me dijo un amigo es que con ese Bitcóin se puede perder dinero, y eso no es ganancia, porque uno trabaja a diario para ganar algo, eso no puede ser", agregó Marroquín, quien tiene 15 años de ser vendedor informal en las calles de la capital de El Salvador.

La mayor parte de personas consultadas sobre el tema no quieren opinar, ya que según ellos no tienen información. Frases como "no sé de esa moneda", "no sé" y "desconozco" son las respuesta más comunes.

Otras personas solo pidieron mayor información por medio de redes sociales, para tener claro el panorama, pero solicitaron anonimato.

José Iván fue el único que dijo conocer sobre las criptomonedas y explicó que en diciembre pasado invirtió mil dólares en BXcoin. "Son monedas descentralizadas, hay como seis monedas fuertes en el mundo. Yo compré mil dólares en diciembre pasado, son monedas privadas. El BXcoin vale en estos momentos un dólar, es como oro digital, y ahora vamos a esperar el Bitcóin, aunque esa moneda sube y baja, en cambio el BXcoin es más estable", comentó.

La nueva moneda será legal a partir del 7 de septiembre, luego de ser aprobada como ley el pasado 9 de junio, cinco días después de que el presidente Nayib Bukele hizo el anuncio de que su gobierno apostaría por el Bitcóin como moneda de curso legal para todo tipo de transacciones comerciales.

El monedero electrónico Chivo es el que se utilizará en El Salvador. Los ciudadanos que opten por comenzar a usar la nueva herramienta para sus transacciones recibirán un monto de 30 dólares para que tengan ese dinero como soporte y saldo para comenzar a utilizar Chivo.

Al momento de la redacción de esta nota, el valor de un dólar ante el Bitcóin es de 0.000022. El pasado 24 de junio se instaló el segundo cajero Bitcóin en El Salvador, después del que existía en la playa El Zonte, en el departamento de La Libertad.

Le puede interesar: