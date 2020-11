Stiglitz analiza el papel de China en la crisis

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advirtió que el crecimiento económico de China no ayudará a la recuperación global como en la crisis anterior y que la política de tasa cero es un error, por lo que pidió más política fiscal, mientras confía que el Gobierno de Joe Biden en EUA. permitirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) emitir más derechos especiales de giro (DEG).

En una exposición en las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central de Argentina, Stiglitz recordó que en la crisis de 2008-2009, China "fue la base de la recuperación mundial", pero a la salida de la crisis de la covid-19 observa un crecimiento moderado del gigante asiático.

"China no va a desempeñar el mismo rol", advirtió Stiglitz. "No habrá recuperación global si la mayoría de los países en el mundo no se recuperan", concluyó.

Y recordó que "la recesión es particularmente fuerte en mercados emergentes y en desarrollo", por lo que "debería haber una concertación de cooperación internacional para una recuperación global".

"El G20 dijo que iba a usar todos los instrumentos disponibles, pero no lo ha hecho. El FMI desempeñó un rol de liderazgo, diferente de lo que ha hecho en el pasado. Fui crítico en el pasado, pero en esta crisis han desempeñado un rol de liderazgo", dijo.

Recordó que el FMI solicitó la emisión de $500 mil millones en DEG, que tuvo el apoyo de todos los países menos de India y EUA Y que existe compromiso de varios países de "donar" o "prestar" los DGR que emite el FMI a un fideicomiso para ayudar a los países en desarrollo o emergentes.