Sube el precio del maíz y las tortillas

Las tortillas siguen su tendencia alcista y están lejos de bajar de precio, de acuerdo con algunas tortillerías en Antiguo Cuscatlán, que han pasado de dar 20 unidades por un dólar a dar solo 15. En abril, este producto fue uno de los que más incidió en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según las comerciantes, el incremento está relacionado con los altos precios del maíz, el cual ronda los $30 dólares por quintal. "En diciembre del año pasado todavía dábamos 20 tortillas por el dólar pero ahora ya no, porque cada vez está más caro y caro el maíz y ya no va a bajar, porque todo va para arriba. Mi jefa estaba comprando el quintal a $25 dólares y ahora está a $30 dólares el quintal", expuso la empleada de una tortillería en el mercado de Merliot, quien evitó dar su nombre.

La tortillera aseguró que con los altos precios ha llegado la poca demanda, ya que de nueve huacales de maíz y ahora solo muelen cinco. "Las ventas han bajado, mire pregúnteme cuánto he vendido hasta ahorita, solo cinco pesitos, hoy han bajado todas las ventas", expuso. A la vez no descartó que den menos tortillas por el dólar, ya que se prevé que el maíz llegue a los $40 dólares por quintal.

El incremento en las tortillas, uno de los productos más consumidos por los salvadoreños, no es nuevo, en septiembre de 2021, las tortillerías también tuvieron que subir debido al alto precio del maíz y del gas licuado. "El maíz ha subido porque antes valía $20 dólares el quintal y hoy vale $25 dólares y ocupo uno al día. Me ha tocado poner menos masa y hacer tortillas más delgadas", aseguró Paola Vásquez, vendedora de tortillas, en Usulután, hace nueve meses; desde entonces, el quintal de maíz ya subió $5 dólares más.

LA PRENSA GRÁFICA hizo un sondeo de precios en la calle Gerardo Barrios e identificó que el quintal de maíz en plaza ha subido un 20 % al pasar de $25 dólares, precio en abril, a los $30 dólares actuales. El último dato oficial publicado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es de abril, cuando el precio del quintal era de $25.80 dólares.

"Si hay escasez de maíz, para comenzar del maíz nacional el año pasado fue poca la producción. Mientras no haya cosecha la situación va a seguir igual, mire con esto del tiempo, a saber cómo nos vaya y pueda que suba más porque actualmente no se sabe si va a haber cosecha o no va a haber cosecha. Además que muchísimo han bajado las ventas, yo tenía clientes que llevaban cinco o seis arrobas de un solo y ahora llevan unas dos", expuso la propietaria de la venta de Cereales Patty, en la calle Gerardo Barrios.

Inflación o especulación

Los precios de los alimentos en El Salvador no paran de crecer, la inflación a mayo subió casi un punto porcentual y llegó a 7.48 %, según reveló el Banco Central de Reserva (BCR).

El incremento en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió al pasar de registrar una inflación de 10.89 % en abril.

Sin embargo, el alza en el maíz se debe a especulación, afirmó el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio.

"No hay justificación para aumento en ninguno de los cereales ya que la producción de la cosecha 2021-2022 fue suficiente para suplir la demanda nacional", dijo el productor.

La gremial pidió a la Defensoría del Consumidor un control más efectivo de los precios de los productos en plaza.

Altos precios

No es el único precio que ha subido, pese a las medidas ejecutadas por el Gobierno; la Digestyc confirmó que hasta abril, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en la zona urbana era de $223.86 dólares, $23.73 dólares más en comparación al mismo mes del año pasado.

En la zona rural la población también están pagando más por su comida, en comparación a abril de 2021, la canasta básica alimentaria está un 14 % más cara , tras subir $20.16 dólares.

Esta semana, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que el alza de los precios de los alimentos, hará que la pobreza suba.