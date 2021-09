Sube precio del pan por mayor costo en insumos

Al alza generalizada en los precios de los alimentos en lo que va del 2021, ahora se suma el de uno de los productos más consumidos por los salvadoreños, el pan. Algunos panificadores ya subieron su precio, otros están considerando subirlo o disminuir su tamaño, por el alto costo de los ingredientes, afirman.

Mireya Aguilar, cuenta con una escuela de gastronomía, panadería y pastelería, en Ahuachapán y debido a los incrementos de precios en los ingredientes principales, asegura que ha tenido que subir el precio del pan dulce y pasteles.

"Prácticamente hemos tenido que incrementar el precio en todos los productos. De hecho con lo primero que comenzamos a sentir el incremento fue con todas las grasas, el aceite, la manteca, y luego viene el aumento con la harina, básicamente todo ha subido. Nosotros hemos ido incrementando gradualmente, iniciamos con el 5 % en el pan, y en los pasteles con el 10 % porque se gasta más", dijo.

Según estimaciones del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y Enlaces de las Asociaciones de Consumidores de El Salvador (ENLACES), la caja de manteca vegetal de 50 libras que costaba $26 en diciembre, hasta el 10 de septiembre había aumentado 58 %, al cotizarse en $41. En el mismo período, el bidón de aceite pasó de $20.00 a $38.00.

Por su parte, la harina fuerte de 50 libras que costaba un promedio de $15.50, hasta la semana pasada costaba $17.25, lo que significa un aumento del 21 %. La harina semi-fuerte y suave, costaban $14.25 y pasaron a $ 16.25.

"El precio no lo he subido, pero sí hemos bajado la medida del pan, pero así como vamos, en un futuro quizá me toque subir el precio. Me afecta porque la clientela ha bajado. Estaría muy agradecido si bajaran los precios de la materia prima para panificación", expresó Bryan Nájera, propietario de una pequeña panadería en Apaneca, Ahuachapán.

"En las panaderías la ganancia es mínima. Lo que pensamos hacer es reducir el tamaño del pan o dar menos unidades por el mismo precio. Son las únicas vías que tenemos como comerciantes de este rubro, porque el precio como tal es muy difícil", comentó Roberto Salguero, propietario de una panadería en Santa Ana.

En la misma situación se encuentran panificadores de Cuscatlán, Usulután y San Miguel, donde algunos han tenido que cerrar sus negocios por el incremento de precios durante los últimos meses.

Al aumento en los precios de los insumos, se suma el costo del gas licuado del petróleo, "lo que está generando un impacto significativo en el sector", expusieron las fuentes consultadas.