Suben las deudas entre CEL, GOES y las distribuidoras

El mercado eléctrico pasa por una crisis de impagos que se originaron cuando el Gobierno dejó de costear el subsidio a la energía eléctrica que tienen algunos hogares, pero las empresas distribuidoras lo siguieron aplicando. Estas comenzaron a atrasarse con sus pagos alegando problemas por la demora en el subsidio.

La semana pasada el Ministerio de Economía (MINEC) publicó que hasta agosto se debían cerca de $33.3 millones a las cuatro distribuidoras que operan en el país; y a la que más dinero se le debe es a AES, que es una de las más grandes y opera a través de subsidiarias como EEO, CAESS, DEUSEM y CLESA; la otra distribuidora grande es DELSUR.

Sin embargo, el MINEC publicó en sus redes sociales que las distribuidoras deben más al Gobierno de que lo que se les debe a ellas, puesto que con el pago por la energía de agosto, el pendiente de estas empresas con la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y sus dos subsidiarias, Inversiones Energéticas (INE) y LaGeo será de $55.9 millones al finalizar este mes, en caso no se realicen abonos por los contratos de venta de largo plazo.

Empero, la deuda del Gobierno no es solo por subsidio, informó AES. Esta empresa dijo que al cierre de septiembre deberá unos $43.6 millones al mercado, lo que incluye a generadores privados. Pero el Gobierno le deberá $43.9 millones. De estos, $28.8 millones son por el subsidio no pagado, $7 millones corresponde a la deuda de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), más $5.2 millones que no han pagado algunos ministerios, autónomas y otras dependencias del Estado, más $2.9 millones por intereses moratorios.

“Las empresas AES El Salvador mantienen un cuidadoso equilibrio en su flujo de caja mensual para no afectar las operaciones ni a los usuarios”, agregaron.

Por otra parte, a DELSUR el Gobierno le debe $6.8 millones por el subsidio a la energía correspondiente entre enero y agosto, más un remanente de 2016 que no se pagó; pese a que se hizo una emisión de bonos para conseguir fondos para cumplir la deuda con todas las empresas de distribución.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a DELSUR sobre los pagos pendientes que tiene en el mercado y lo demás que de le debe el Estado, pero no respondieron.

Recientemente el presidente de la CEL, David López Villafuerte, dijo que la expansión de LaGeo a Chinameca y San Vicente se ha complicado por los atrasos.

La CEL es la que debió encargarse del subsidio, pues así lo mandata la ley, pero no se presupuestó y el Ejecutivo tampoco se hizo cargo. El Gobierno y las distribuidoras discuten una solución, pero ni AES ni DELSUR informaron si se han dado avances.