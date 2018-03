Subsidio para el gas será de $4.53 durante enero

Lee también

El subsidio para comprar un cilindro de gas de 25 libras será de $4.53 durante enero, dijo el Ministerio de Economía (MINEC) en un comunicado. El cilindro de 25 libras es el que consumen aproximadamente tres cuartos de los hogares que están calificados para recibir la subvención estatal. En general, el monto de subsidio subirá, pero es porque también ha subido el precio establecido para el gas.El gas licuado de petróleo, mejor conocido como gas propano por sus ingredientes, es un producto que tiene precio regulado, y venderlo arriba de ese precio es un ilícito sancionado por la ley.Durante el primer mes de 2017, el MINEC anunció que las diferentes presentaciones del GLP que aplican para el subsidio estarán más caras en comparación con diciembre recién pasado. El cilindro de 35 libras quedará en $14.04 (sube $0.97); el de 25 libras, en $10.03 (sube $0.70); el de 20 libras, en $8.05 (sube $0.56); y el de 10 libras, en $40.04 (sube $0.28).Es importante recordar que los hogares que califican para el subsidio tendrán que pagar $5.50 por unidad, y el resto lo absorberá el Gobierno. En eso consiste el subsidio: en vender el producto a un precio más bajo que el del mercado.Son aproximadamente 1.2 millones de hogares que están dentro de los que reciben el subsidio, y el gasto anual por esta subvención es entre $30 millones y $50 millones.El año pasado, el MINEC hizo un nuevo intento por continuar la focalización del subsidio, porque organismos como el Fondo Monetario Internacional determinaron que todavía lo recibían personas que no lo necesitan. Más de 30,000 salieron del padrón de beneficiarios, pero el MINEC espera que puedan llenar el cupo con hogares de la zona rural, porque ahí hay muchos que lo necesitan y que no lo han recibido hasta ahora.El Salvador, como el resto de sus países vecinos, no tiene una fuente propia de GLP ni de petróleo. Todo lo compra afuera. Es por ese motivo que el país está sometido a los precios internacionales del producto, ya sea del gas como tal o del petróleo. El MINEC recordó que los países que producen estos dos bienes han incrementado sus precios de venta a los demás y también han recortado la producción. Al final, todo esto crea un efecto conjunto de precios más altos que luego se van acumulando en toda la cadena de comercialización.