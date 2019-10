Sugieren a empresas tomar en cuenta a clientes al plantear estrategias digitales

Las empresas que deseen mantener y ver crecer sus ventas no deben solo "sumergirse" en el mundo digital, sino que deben entender de forma rápida los cambios en las conductas de sus clientes para tomar las mejores decisiones. Esto es clave para reinventar los negocios en la era digital, afirmó ayer David Rogers, durante el encuentro anual Crece Mujer de Voces Vitales, el cual fue denominado "Estrategia y liderazgo para la era digital. Oportunidades competitivas de crecimiento empresarial".

El estratega dictó ayer una de las ponencias dirigidas especialmente a empresarias, emprendedoras y ejecutivas de empresas.

Rogers enumeró los dominios que hoy en día deben de tener las empresas para "seguir conectando con sus clientes". El primero, cumplir la promesa que les han hecho. Como ejemplo citó el caso de Domino's Pizza, que introdujo en el mercado la entrega en 30 minutos o es gratis. Destacó que esta promesa se ha mantenido en el tiempo y que incluso la empresa ha creado una aplicación móvil en donde continúa innovando, pero teniendo en cuenta su propuesta de valor.

Por otra parte, Rogers recomendó a las empresas crear las conexiones adecuadas para echar a andar su modelo de negocio.

Los datos se han convertido hoy en día en un activo estratégico para las empresas, resaltó el ponente. Entender quién es su cliente, sus hábitos, asegurarse de que tenga una buena experiencia mientras está en el establecimiento fue otra de sus sugerencias.

"Creo que la clave es entender que los datos están ahí para ayudarnos a entender a nuestros clientes, para entender el negocio, para poder tomar mejores decisiones y para poder servir de mejor manera a los clientes. Eso significa que cada negocio necesita diferentes datos, y usted debe de determinar cuáles son los datos que le van a ayudar a servir a sus clientes", dijo Rogers.

Darwin Romero, cofundador de Applaudo Studios, coincidió en que las empresas deben de poner atención al análisis de datos. "Son tan importantes que hay empresas que se dedican a vender y transaccionar con datos", resaltó.

Hoy en día, hay herramientas digitales gratuitas para leer los datos y darles seguimiento. Entre estas Instagram Insights, Facebook Insights y Google Analytics. Romero también recomendó a las empresas automatizar procesos para trabajar en lo relevante. "Ordenar la casa significa acceso a capital para poder vender", recalcó.

Rogers enfatizó, por su parte, la atención que debe de ponerse a la innovación. Para él, la innovación tiene que ver primero con ayudar a resolver los problemas del cliente. Las empresas deben estar dispuestas a introducir cambios en sus procesos y detectar rápidamente qué esta bien de la idea y qué está mal. "Las compañías más exitosas no son las que tenían las ideas correctas al inicio, son las que pudieron aprender y adaptarse rápidamente", comentó.

La presidenta de Voces Vitales, Verónica Castro, apuntó que, según datos de la Encuesta Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de CONAMYPE de 2017, el 83 % de las mujeres propietarias de una mype no utiliza herramientas de internet, y el 54.8 % no ha utilizado. "No estamos utilizando las redes para los negocios. Debemos utilizar estas herramientas para que los negocios prosperen y crezcan más", invitó la presidenta de Voces Vitales.