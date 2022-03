Sugieren focalizar las medidas anticrisis

El paquete de medidas anticrisis, que anunció esta semana el Ejecutivo, debería ser complementado con otras disposiciones que estimulen la producción nacional e impacten de forma más directa a la población más vulnerable del país, sugirieron ayer analistas.

El Gobierno de El Salvador (GOES) comunicó esta semana una serie de medidas para intentar contrarrestar el impacto de la inflación. Estas van desde la eliminación de dos cargos a las gasolinas, renegociar los contratos con las distribuidoras de energía y suspender el cobro de algunos aranceles. En febrero, la inflación interanual alcanzó un 6.7 %, según datos oficiales, un nivel no visto en más de una década. En su alocución, el presidente Nayib Bukele hizo referencia a la pandemia, la crisis de contenedores y "la guerra entre Rusia y Ucrania" como factores que complicarán la economía local.

"Reconocemos que el contexto mundial es sumamente complejo, y las proyecciones son que la situación se pueda agravar", expresó tras los anuncios el economista de ICEFI, Ricardo Castaneda. "Coincidimos en que son paliativas", apuntó.

El gobierno no cobrará por tres meses el FEFE en las gasolinas y la contribución para el transporte público o COTRANS, lo que no está claro aún, destacó Castaneda, es cómo se van a sustituir estas fuentes de financiamiento. Ayer, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, comentó en una entrevista televisiva que van a "buscar los recursos para cubrir los $11 millones mensuales" que no se percibirán por estos dos cargos. "Vamos a ver alquileres, consumo de energía eléctrica, algunos gastos del día a día", dijo el funcionario sobre posibles áreas de recorte.

Para Luis Membreño, presidente de Luis Membreño Consulting, los efectos de estas medidas serán importantes para las finanzas públicas en la medida que se prorroguen por más de tres meses como se plantea.

"Solo en el tema del gas el presidente decía que eran como $16 millones al mes, esto implicaría casi $200 millones al año y de eso un poco menos de la mitad estaba presupuestado. Lo de los combustibles también va a impactar y aquí lo que vamos a ver es que por el lado de los ingresos en este caso, es que en la medida que se suspenden estos cobros o se da un subsidio más alto, impacta por el lado de los ingresos y gastos, entonces lo primero que hay que ver es el déficit fiscal de este año, que va a crecer y cómo se va a financiar", dijo.

Debido a que el efecto de estas medidas podría ser limitado, Membreño considera que se deberían de considerar "subsidios directos a las personas de más escasos recursos".

El economista Rafael Lemus opinó que toda medida de alivio al costo de la vida, sobre todo que trate de atacar uno de los factores que ha propiciado la inflación, como los incrementos de los combustibles, "es algo bueno".

"Los detalles vienen cuando uno ve que esto que es demasiado tarde y demasiado tarde", ya que en su opinión estas decisiones debieron adoptarse en 2021, cuando comenzó a aumentar la inflación. "Como parte del rebote (económico) ahí empezaron a subir los precios del petróleo, lo único que ha ocurrido con el conflicto o la invasión de Rusia es que tuvo un rebote adicional", explica.

"Nos parece fundamental que en este contexto se avance en un sistema de protección social, porque algunas de las medidas van a beneficiar a un grupo de la población, pero posiblemente no a las personas más pobres", recomendó, por ejemplo, en el subsidio al gas hay personas en el área rural que aún utilizan leña, por lo que se necesitarían programas e transferencias dirigidos a los grupos más vulnerables, subrayó.