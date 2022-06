Súper Selectos ampliará su capacidad de almacenaje

La cadena de supermercados Súper Selectos anunció que ampliará su capacidad de almacenaje hasta en un 35 %, para tener mayor inventario, ante la crisis inflacionaria que se enfrenta a nivel mundial.

"Al día de hoy no tenemos escasez y se está trabajando para mitigar ese riesgo, lo que sí hay es que el nivel de servicio que estamos recibiendo de nuestros proveedores no está llegando al 100 %, si se piden 100 productos quizá se están recibiendo 85, la cadena ha tomado la medida de incrementar inventarios para tener reservas y de esa manera no caer en desabastecimiento", anunció su vicepresidente Carlos Calleja.

“Yo creo que hay que estar conscientes y trabajar proactivamente, pero no hay que entrar en pánico”.



Carlos Calleja, vicepresidente de Súper Selectos.

De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc), el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) urbana alcanzó los $223.86 durante abril, $24.62 más en comparación con enero de 2021, cuando promedió $199.24. En la zona rural, la CBA llegó a $163.93, $22.25 más que en enero del año pasado.

La compañía expuso que, la pandemia por la covid-19, altos precios en fletes, la guerra en Ucrania y el cambio climático han provocado alzas de precio en muchos productos que sirven de materia prima para la elaboración de productos de alta demanda, como los comercializados en los supermercados.

"Hablé con algunas empresas multinacionales sobre cómo miraban el panorama y nadie está viendo la solución el día de mañana, las empresas están claras que la situación se mantendrá retadora por lo menos este año. Yo creo que hay que estar conscientes y trabajar proactivamente, pero no hay que entrar en pánico", agregó Calleja en una entrevista televisiva.

Medidas. Además de la ampliación de su almacenaje, el supermercado asegura que está ofreciendo precios convenientes en productos de alto consumo.

Según Alberto Corpeño, director de Categorías de Súper Selectos, con la subida de la inflación han identificado cambios relevantes en el hábito de compra de sus clientes, como la migración a marcas más económicas, la compra de productos de menor tamaño en alimentos y de mayor tamaño en no perecederos.

"Nosotros no vemos un problema de desabastecimiento en la cadena, estamos tomando medidas para tratar de mitigar este impacto que es real a nivel mundial no solamente en El Salvador", dijo.

Otro de los elementos encontrados por el análisis de Súper Selectos fue que los consumidores están comprando proteínas más baratas o incluso están abandonando su consumo.