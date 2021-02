Súper Selectos anuncia plan de baja de precios a más de 300 productos

Desde el pasado 19 de febrero, y por un periodo de seis meses, Súper Selectos ha bajado el precio inicial a más de 300 productos, con proyección de agregar 200 o 250 más en las próximas dos semanas. Este plan se une a la estrategia de ofertas de la empresa, que se preocupa por apoyar a los salvadoreños, sobre todo, en tiempos retadores como los que se atraviesan actualmente.

"Hemos visto en nuestros indicadores y hemos escuchado a nuestros clientes de que siguen complicados con su economía familiar. Nuestra gente en el país está necesitada de ahorro. Hay un apretón de liquidez que se mantiene y por ende nosotros, como empresa 100 % salvadoreña, estamos comprometidos a ayudar a los salvadoreños cuando más lo necesitan", indicó el vicepresidente de Grupo Calleja, Carlos Calleja.

El plan contempla una baja de precios de hasta el 25 % en productos de alta demanda en el supermercado, siendo la mayoría de estos de canasta básica, perecederos y artículos de primera necesidad. Por el otro lado, también se encontrarán ofertas en productos de limpieza e higiene personal.

Baja de precios. El plan contempla una baja de precios de hasta el 25 % en productos seleccionados y de alta demanda en los diferentes Súper Selectos.

"Se ha hecho un esfuerzo muy fuerte, porque tenemos algunos meses de ver unas tendencias en los consumidores en la búsqueda de ahorro y problemas de liquidez. Nosotros manejamos varios indicadores adentro de la cadena, que nos han llevado a concluir esto. Por lo tanto, nos llevó a definir hace unas semanas un plan con nuestros proveedores para buscar bajar precios y tratar así de encontrar una solución a lo que está demandando la familia salvadoreña", agregó el director de Categorías de Súper Selectos, Alberto Corpeño.

Hallazgos

En términos generales, a nivel país se observa una economía golpeada, que se refleja en esta falta de liquidez, y, que tiene como consecuencia, un estancamiento en las actividades comerciales. Esta situación ha modificado el comportamiento de compra de los clientes de la cadena de supermercados.

Entre los hallazgos vistos, gracias a los indicadores que utiliza esta empresa líder, se observa que la participación de la venta a precio de oferta es de 37 %, teniendo en los últimos seis meses un incremento de 12 % en la compra de productos a precio de oferta, la cifra más alta desde la crisis económica del 2009. Además, se observó un crecimiento en la demanda de marcas económicas, y una migración hacia la compra de proteínas de menor precio.

Apoyo a la economía. Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja, enfatizó que esta estrategia de reducción de precios se implementó para solidarizarse con los salvadoreños y ofrecerles increíbles ahorros.

Ante estos datos, la empresa líder de supermercados en el país decidió implementar esta estrategia de reducción de precios para solidarizarse con los salvadoreños, tal como lo ha hecho a lo largo de las más de siete décadas de la historia de la empresa.

"Si proyectamos los volúmenes de estos productos, los multiplicamos por los descuentos que se han hecho al bajar de precio y, además de eso, tomamos en cuenta las ofertas que sacamos todos los días, estamos proyectando un ahorro de $2.5 millones al mes para los salvadoreños. En fin, lo que nos espera no es fácil, pero eso no quita que nuestra empresa está convencida de que los salvadoreños, trabajando juntos, podemos salir adelante", comentó Calleja.

Solidaridad

Esta baja de precios se realizará en las 102 salas de venta de la cadena de supermercados, ubicadas en todo el país, al igual que en la aplicación y la tienda en línea: Superselectos.com.

Con esta estrategia, la empresa líder en supermercados del país busca llevar un mensaje de solidaridad a sus clientes, considerando que este es el año para recuperar la esperanza.

"Creemos que este plan es lo mejor que hemos logrado para acceder a precios más bajos para que nuestro consumidor y todas la familias en general puedan tener un respiro de la situación que están viviendo y que parece no va a terminar pronto. Además, el plan de oferta que maneja la compañía no se ve afectado. Esto no es mover presupuesto de una parte a otra, sino adicionar presupuesto para tratar de generar más ahorro. Son alrededor de 60 categorías, principalmente de canasta básica, más de 300 productos y pensamos en las próximas dos semanas adicionar 200-250 más", señaló Corpeño.

Ofertas. Gracias a sus indicadores, la empresa líder de supermercados en el país ha percibido un incremento del 12 % en la compra de productos a precio de oferta por parte de sus clientes.

Como empresa, Súper Selectos está comprometido a seguir apoyando a las familias de El Salvador con esta iniciativa, que también es gracias al apoyo de proveedores que les brindan su acompañamiento. La primera etapa durará seis meses y después analizarán cómo está la situación del país para ver si se extiende o no la baja de precios.

"El 2020 fue un año muy difícil para nuestro país y para el mundo, pero a pesar de eso tenemos mucho que agradecerle a Dios. Estamos acá, con las puertas abiertas atendiendo a los salvadoreños. Nuestra gente ha pasado el último año en primera fila, atendiendo necesidades de todo un pueblo cuando más lo necesitaron", refirió el vicepresidente de Grupo Calleja.

Agregó que "gracias a Dios y a nuestro equipo, podemos decir que hemos cumplido con nuestra responsabilidad, pero a pesar de eso, los tiempos siguen difíciles. Lo que nos espera es un año de retos y desafíos, sin embargo estamos convencidos que trabajando juntos, todos unidos desde nuestro sector, cada uno podemos salir adelante", concluyó Calleja.

Productos de alta demanda

La baja de precios contempla alrededor de 60 categorías, pero en su mayoría son productos de canasta básica, perecederos y artículos de primera necesidad. También se incluyen los productos de limpieza e higiene personal.