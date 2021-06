Súper Selectos realizará dos campañas de reciclaje

El cuidado del medio ambiente forma parte del Programa de Responsabilidad Social Empresarial de Súper Selectos, es por eso que el reciclaje es una tarea permanente en las 103 tiendas que conforman la cadena.

Solo el año pasado recolectaron casi 4,000 toneladas de cartón y más de 350 toneladas de plástico y se continuó con el uso continuo de bolsas biodegradables. "Trabajamos para disminuir nuestro impacto ambiental, por eso contamos con programas tanto temporales como permanentes. Para este mes tenemos dos campañas de reciclaje, la primera de electrónicos y la segunda de vidrio, con el fin de cambiar su destino final y que puedan ser reprocesados, reciclados o reutilizados de manera adecuada", dijo Clara Rodríguez, gerente de Comunicación Institucional de Súper Selectos.

La recolección de desechos electrónicos se realizará desde este sábado 5 hasta el 30 de junio —en 20 salas de venta de Súper Selectos— en alianza con Autoconsa. "Es nuestro noveno año consecutivo en esta campaña, nuestra función es la disposición de dispositivos eléctricos y electrónicos de casas. Somos una empresa autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y normalmente hacemos esta labor con empresas, pero en esta ocasión ayudamos a la gente de casa a deshacerse de aquello que ya no le sirve", dijo Marjorie Hurtado, gerente comercial de Autoconsa.

Reciclaje. Vitrales by Margarita Llort será la empresa encargada de procesar el vidrio que sea llevado por lo usuarios.

Estos desechos se recibirán en el área detrás de cajas y pueden ser computadoras o sus partes, controles remotos, radios, televisores, cargadores, impresoras, todo lo que haya sido conectado a la energía eléctrica "a excepción de refrigeradores que requieren otro manejo", explicó Hurtado.

“Los electrónicos no deben disponerse en la basura común. Un celular, por ejemplo, que va al botadero puede contaminar una buena extensión de suelo o de agua”.



Marjorie Hurtado, gerente comercial de Autoconsa.

El país aún no cuenta con una recicladora de vidrio, por tanto, ese material ya sea frascos y botellas (limpios y sin viñetas) se recibirán únicamente el próximo sábado 26 de junio de 10 de la mañana a 5 de la tarde en Súper Selectos Masferrer, Cañada, Sultana y Motocross para ser transformados en piezas de arte por la empresa Vitrales by Margarita Llort. Quienes colaboren con vidrio recibirán un llavero elaborado con vidrio reprocesado. "A veces la gente tiene la iniciativa personal de disponer adecuadamente de desechos como el vidrio y no sabe a dónde llevarlos. Nosotros somos recibidores permanentes de botellas", dijo Carolina Saade de Vitrales by Margarita Llort.

Súper Selectos cuenta con programas permanentes en temas de medio ambiente especialmente en generación de energía fotovoltaica y eficiencia energética. Inició hace 10 años en la sucursal La Sultana con la asesoría técnica de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Actualmente seis sucursales ya cuentan con plantas de energía y han reducido más del 50 % la factura de suministro en cada tienda. Otros mecanismos de ahorro implementados en más del 50 % de la cadena de tiendas es el uso de luces LED, intervención de domos de luz natural, aislamiento de techos y paredes, cambio de equipos de refrigeración y ventilación.