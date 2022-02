¡Supérate! Hilasal gradúa a quinceava promoción

Los 39 jóvenes que forman parte de la decimoquinta promoción del Centro ¡Supérate! Hilasal recibieron el pasado jueves su diploma de graduación del programa en las áreas de inglés, informática y valores.

Los jóvenes completaron una beca de tres años para obtener una certificación en lenguajes de programación Microsoft Technology Associate (MTA): HTML&CSS, JavaScript y Python.

Asimismo, obtuvieron una certificación internacional en el dominio del idioma inglés (TOEIC) y otra en Microsoft Office Specialist EXCEL.

Los becarios también recibieron formación en valores como la integridad, solidaridad, excelencia, superación y liderazgo.

La ceremonia de graduación estuvo presidida por Ricardo Sagrera Bogle, presidente y fundador del Programa ¡Supérate!; Jaime Menéndez, gerente general de Microsoft El Salvador; y Kelly Behrend, directora de Estrategia e Impacto de Hugo.

"Sin lugar a dudas, la educación es el pasaporte más efectivo para llegar a dónde ustedes quieran llegar. Es importante ponerse metas a cinco años, a 10 años. Es importantísimo tener ese rumbo y la única forma de alcanzar ese rumbo es vía la educación", les dijo a los estudiantes Sagrera Bogle.

"Nuestra decimoquinta promoción, es el reflejo del esfuerzo, dedicación, disciplina y metas claras. Son 39 jóvenes que entregamos a la sociedad, jóvenes integrales, con capacidades altas y potencial para seguir adelante con un desarrollo personal, profesional y ayudar al crecimiento de nuestro país", expresó Mercedes Segura, directora del Centro ¡Supérate! Hilasal.

"Mi experiencia en ¡Supérate! no solo me hizo crecer en conocimiento informático e inglés, al ser alumna me di cuenta de la importancia de compartir con los demás, parte de lo que he recibido, siempre dar más de lo requerido, salir de mi zona de confort, manejar mis emociones y trabajar en equipo me convertiría en una persona integral", dijo, por su parte, Melany Flores Landaverde, una de las estudiantes graduadas de la promoción 2021.

El Centro ¡Supérate! Hilasal fue inaugurado en el año 2004 y ha beneficiado desde entonces a jóvenes del departamento de La Libertad. Actualmente cuenta con un total de 145 estudiantes activos y ha graduado, desde su primera promoción en el 2007, a un total de 565 jóvenes.

El Programa Empresarial ¡Supérate!, cuyo lema es "Transformando Vidas vía Educación", fue creado en El Salvador por la Fundación Sagrera Palomo e Hilasal como una iniciativa de inversión social en el 2004. A la fecha cuenta con seis centros en El Salvador y cuatro en Panamá. La mayor parte de los becarios continúan con sus estudios a nivel superior.