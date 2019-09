Superintendencia de Competencia no admite solicitud de compra de Telefónica por parte de Claro

La Superintendencia de Competencia (SC) declaró inadmisible, por segunda vez, la solicitud de concentración económica de América Móvil, empresa propietaria de Claro en El Salvador, y de Telefónica. Al igual que en la primera ocasión, la entidad dijo que las empresas no presentaron toda la documentación requerida.

Además, la SC aseguró que ambas compañías renunciaron a su derecho de apelar esta resolución, porque lo que queda en firme.

La decisión de la Superintendencia no es una negativa rotunda a que se complete la compra de las operaciones de Telefónica en El Salvador por parte de la compañía propietaria de Claro, sino un proceso de no admisión de la solicitud, por no cumplir con los requisitos que requiere la ley.

América Móvil puede presentar una nueva solicitud, en la que sí se incluya toda la información y documentación que esta vez la SC les señaló como faltante.

Adquisición

En enero de este año, Telefónica anunció que vendería sus operaciones en Centroamérica.

La compañía dijo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España que se encontraba en un proceso de negociación para la venta de sus activos en la región, como parte de una operación de desinversión de todas o algunas de su filiales en la región.

La operación incluye las ventas de sus filiales en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Las operaciones en El Salvador y Guatemala se venderían a América Móvil, propietaria de Claro, y las de Nicaragua, Panamá y Costa Rica, al Millicom, dueño de Tigo.

Las operaciones están sujetas a los avales de las autoridades de cada país. Costa Rica recién aprobó la venta a principios de septiembre, mientras que en Panamá el proceso concluyó en agosto.

En el caso de El Salvador, la solicitud de América Móvil fue presentada a la SC en marzo de este año, pero la entidad anunció el 28 de abril que la declaraba inadmisible, porque no se había presentado toda la documentación requerida.

América Móvil presentó una segunda solicitud de autorización el pasado 27 de junio, y el 22 de julio la Superintendencia les envió una prevención en la que se les notificaba que debían completar información requerida para conocer mejor la operación que se pretendía hacer. Al no completar dicha información, la SC resolvió la inadmisibilidad de la solicitud el 26 de agosto.