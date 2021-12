TELUS Internacional: 10 años siendo socio estratégico en las comunidades de El Salvador

Un millón de dólares en 130 proyectos sociales ha invertido, hasta la fecha, el Comité de Inversiones Comunitarias a lo largo de diez años para el desarrollo de las comunidades. Los proyectos han sido ejecutados por más de 100 organizaciones sin fines de lucro de todo el país.

Este modelo de cooperación es la apuesta social de la compañía que pone sus recursos en manos de expertos, en contacto con las necesidades de la población.

“A lo largo de esta década hemos demostrado que para desarrollar buenos negocios es importante impulsar el desarrollo de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Hemos innovado con este esquema de colaboración, abrazando con entusiasmo nuestra filosofía de ‘dar en el lugar donde vivimos y trabajamos’”, explicó José Calderón, vicepresidente de Operaciones.

Desde que comenzaron a impulsar proyectos sociales, el CIB provee financiamiento a organizaciones locales que trabajan para educar y empoderar a la niñez, juventud y mujeres con el propósito de mejorar su calidad de vida y alcanzar su máximo potencial. A la fecha se han beneficiado a 48,860 personas por medio de diferentes iniciativas.

En 2018, TELUS invirtió en el "Equipamiento del Servicio de Cardiología y remodelación de Medicina Interna”, junto a la Fundación Latidos de Esperanza de El Salvador, del Hospital Nacional de Niños ‘Benjamín Bloom’.

“Haber participado en el proyecto de huertos familiares fortaleció mis habilidades. Aunque ya tenía conocimientos en la siembra de tomates, no sabía sobre preparación de sueños. Me siento feliz porque también he podido cuidar el medio ambiente al aprender a fabricar figuras con llantas y botellas en desuso que puedo comercializar. Es un nuevo ingreso para mi familia”, explicó Kimberly Rivas, beneficiaria del proyecto “Huertos Familiares” de la Asociación para el Desarrollo Integral de Tejutepeque (ADIT) en Tejutepeque, Cabañas.

Proyectos en tres áreas específicas

Los fondos son entregados a proyectos que van enfocados específicamente en tres áreas: Educación, en donde se impulsa la mejorar de la calidad educativa, mejora de la infraestructura escolar, la inclusión de poblaciones desfavorecidas en oportunidades de capacitación, programas de nivelación escolar y la disminución de la brecha digital en las comunidades salvadoreñas. En salud, apoya a programas comunitarios de salud, prevención de enfermedades y la accesibilidad de poblaciones vulnerables a exámenes de salud preventivos. Mientras que en medio ambiente y seguridad alimentaria, se trabaja en proyectos en fomento de la seguridad alimentaria de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

La Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel recibió fondos en 2019 para montar un proyecto de "Producción de hortalizas bajo techo”, una experiencia educativa emprendedora con estudiantes de bachillerato de la zona oriental del país.

¿Cómo trabajan los Comités de Inversiones Comunitarias?

TELUS Internacional lanzó sus primeros Comités en 2005, en las ciudades de Edmonton y Vancouver en Canadá. Actualmente existen 16 Comités de Inversiones Comunitarias y cinco de ellos son internacionales (Bulgaria, Filipinas, Rumania, Guatemala y El Salvador).

“Los miembros del Comité cuentan con experiencia en roles similares, representando intereses sociales y empresariales, y tienen la habilidad de generar una influencia positiva a su alrededor. Además, comparten los valores y la cultura organizacional de TELUS International”, detalló Fiorella Amaya, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial.

La Asociación Puente de Esperanza pudo construir en 2018 una sala para terapias de juego en el proyecto RED de San Salvador gracias al apoyo del Community Board.

Este año, las organizaciones fueron convocadas desde enero pasado para presentar sus peticiones. La convocatoria motivó a que las entidades enfocadas en gestionar proyectos de beneficio social, bajo diferentes enfoques, presentarán su trabajo y demostraran el impacto positivo que generan.

A la fecha el comité está por finalizar su segunda ronda de evaluaciones, seleccionando 6 nuevos proyectos en las áreas de educación y seguridad alimentaria, quienes tendrán los fondos necesarios para comenzar a implementar sus iniciativas en 2022.

En el mes de enero de 2022 iniciará la onceava edición de la iniciativa, para más información y solicitar las bases de participación, puede escribir a proyectosrse.sv@telusinternational.com .