TLC con Estados Unidos aún no está en riesgo: MINEC

La victoria de Donald Trump ha ocasionado preocupación en la comunidad internacional por sus primeras acciones de índole proteccionista. El nuevo presidente de Estados Unidos ya ordenó que su país se retire del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y además anunció que renegociará con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA). El Ministerio de Economía (MINEC) confirmó ayer que Estados Unidos no ha anunciado ninguna intención de revisar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).“No consideramos que en el caso del CAFTA se esté planteando una posible salida de Estados Unidos”, señaló la institución en un comunicado.De acuerdo con el MINEC, solo el 0.56 % de las compras que hace Estados Unidos al exterior provienen de la región centroamericana, por lo que el escenario es diferente al acuerdo comercial de Norteamérica.Para El Salvador el acuerdo sí es de vital importancia, puesto que el 47 % de todas las exportaciones de bienes van hacia a Estados Unidos. No obstante, Economía informó que la balanza comercial de Estados Unidos con Centroamérica refleja un comportamiento distinto al que tiene ese país con sus vecinos norteamericanos. En el caso de El Salvador, las ventas con destino a EUA sumaron $2,564 millones en 2015, y las compras, $4,098 millonesJavier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), explicó que si Trump no hubiera abandonado el TPP se habrían perdido cerca de 50,000 empleos en El Salvador y 300,000 en Centroamérica. Según Simán, Vietnam representa un riesgo, aun sin las preferencias comerciales, porque es un gran exportador de café y textiles cuya producción es subsidiada y es más barata. “Vietnam de por sí, sin ningún beneficio, es el segundo exportador más grande a Estados Unidos”, agregó Simán.De acuerdo con Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI, “suspender el TPP es una medida importante para lograr más inversión en Estados Unidos y más empleo, y obviamente estando nosotros amarrados a la economía de Estados Unidos en forma positiva creemos que eso también va a traer un impacto positivo”.Por otra parte, Simán dijo que Centroamérica debe volcarse a incrementar su competitividad para fortalecer su posición ante los países asiáticos.En tanto, el titular del MINEC, Tharsis López, instó a hacer un esfuerzo a favor de la competitividad. “La no aceptación del TPP genera alivio en las industrias nacionales y debe ser tomado como un incentivo para que los distintos sectores sigan invirtiendo constantemente en el fortalecimiento de las ventajas competitivas... Que supere o disminuya el temor de nuevos competidores en sus principales mercados destino”, manifestó el funcionario.